Xã Mậu A triển khai Tuần lễ văn hóa gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, Tuần lễ văn hóa diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, với các hoạt động trọng tâm tập trung vào ngày 21/11. Chương trình gồm nhiều hoạt động đặc sắc như: Hội thi chế biến món ăn “Hương vị ẩm thực quê hương - Bản sắc Mậu A”; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, nghề truyền thống; giao lưu bóng chuyền da nam, nữ; biểu diễn dân ca, dân vũ, trình diễn trang phục dân tộc, tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao và múa xòe đoàn kết.

Cùng với Tuần lễ văn hóa, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức điểm tại thôn Ngòi A2 vào ngày 14/11, gắn với khánh thành cầu Liên Hiệp. Các thôn còn lại đồng loạt tổ chức Ngày hội vào ngày 15/11, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đại biểu dự hội hội nghị.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất phương án tổ chức, phân công nhiệm vụ; chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, lực lượng tham gia; bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và công tác tuyên truyền.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chu Chính Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, Tuần lễ văn hóa là dịp tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch địa phương.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị và tiểu ban chủ động triển khai nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các hoạt động trọng tâm ngày 21/11. Việc tổ chức phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, an toàn, tránh phô trương, hình thức; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, không áp đặt hoặc huy động đóng góp bắt buộc.

Các thôn tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc, chỉnh trang nhà văn hóa, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần tổ chức thành công Tuần lễ văn hóa và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.