Mậu A là vùng đất hội tụ nhiều sắc màu văn hóa của các dân tộc Mông, Dao, Tày, Kinh... Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán, trang phục, ẩm thực và những nét sinh hoạt văn hóa riêng, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Những giá trị ấy được người dân gìn giữ, trao truyền và hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động được tổ chức, tạo không gian để các thôn, bản và người dân gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những sản vật, nét đẹp văn hóa đặc trưng.

Người dân và du khách tham dự ngày hội.

Tại khu vực trưng bày, các gian hàng giới thiệu nông sản, sản phẩm đặc trưng của địa phương, nghề thủ công truyền thống và trang phục dân tộc thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách. Mỗi sản phẩm đều thể hiện thành quả lao động và kinh nghiệm sản xuất, sự khéo léo và nét văn hóa riêng của từng dân tộc.

Đại biểu và du khách tham quan các gian trưng bày nông sản, đặc sản của địa phương.

Sản phẩm nông sản đặc trưng của xã Mậu A.

Gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản của đồng bào Dao.

Một trong những hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội là hội thi nấu ăn với chủ đề “Ẩm thực quê nhà – Đậm đà bản sắc”. Từ những nguyên liệu quen thuộc, các đội thi đã chế biến nhiều món ăn mang hương vị đặc trưng của địa phương. Qua đó, những nét tinh túy trong văn hóa ẩm thực của các dân tộc được giới thiệu, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Mậu A đến với người dân và du khách.

Từ những nguyên liệu gần gũi, quen thuộc, 18 đội thi đã sáng tạo nên các món ăn hấp dẫn, mang đậm hương vị quê hương.

Không khí ngày hội thêm sôi nổi với các giải thể thao như bóng chuyền, bóng đá và những trò chơi dân gian. Các hoạt động thu hút đông đảo vận động viên, cổ động viên ở nhiều lứa tuổi tham gia, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Trò chơi nhảy bao bố thu hút đông người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi tại ngày hội.

Đại biểu, Nhân dân và du khách hòa cùng niềm vui ngày hội.

Điểm nhấn của chương trình là đêm nghệ thuật với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; những làn điệu dân ca và màn trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc. Đặc biệt, phần tái hiện lễ cưới của người Dao đã mang đến cho khán giả cơ hội tìm hiểu về phong tục, nghi lễ trong đời sống hôn nhân, gia đình của đồng bào, góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong mỗi người dân.

Tái hiện lễ cưới của người Dao.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Mậu A không chỉ là dịp tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống, còn tạo điều kiện để các dân tộc giao lưu, hiểu thêm về phong tục, tập quán của nhau.

Từ những hoạt động gần gũi với đời sống cộng đồng, tình đoàn kết được vun đắp, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở và tạo động lực để địa phương phát triển bền vững.