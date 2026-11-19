Đoàn đến kiểm tra, động viên Tổ hỗ trợ cập nhật dữ liệu đảng viên 4.0, số hóa hồ sơ đảng viên điện tử và Hội đồng giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm, có khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ khẩn trương và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

Thời gian qua, để bảo đảm tiến độ, nhiều cán bộ, công chức xã Mậu A đã chủ động làm việc xuyên ngày nghỉ, tăng ca buổi tối, có ngày đến 23 giờ, thậm chí sau 24 giờ để rà soát dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ và giải quyết công việc phát sinh.

Lãnh đạo xã Mậu A trực tiếp đến thăm, động viên đội ngũ cán bộ Tổ hỗ trợ cập nhật dữ liệu đảng viên 4.0, số hóa hồ sơ đảng viên điện tử và Hội đồng giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo xã đã nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các tổ công tác, đồng chí Hà Đức Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc số hóa hồ sơ đảng viên và triển khai dự án đường sắt trọng điểm trên địa bàn.

Tổ hỗ trợ cập nhật dữ liệu đảng viên 4.0, số hóa hồ sơ đảng viên điện tử và Hội đồng giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng làm việc xuyên đêm, phấn đấu bảo đảm tiến độ được giao.

Đồng chí đề nghị các tổ công tác tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, bám sát tiến độ được giao; đồng thời chú trọng chất lượng, tính chính xác của dữ liệu, hồ sơ và hiệu quả giải quyết công việc, không để nhiệm vụ tồn đọng, chậm tiến độ.

Đại diện các tổ công tác cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo xã, đồng thời khẳng định quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng hoặc trước thời hạn.

Sự quan tâm, động viên trực tiếp của lãnh đạo xã Mậu A đã tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.