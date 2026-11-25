Cán bộ xã Mậu A phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình trạng phụ nữ sinh con dưới 18 tuổi.

Thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND xã đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung theo quy định, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể, xã đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại 3 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút trên 240 lượt người tham gia.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình trạng phụ nữ sinh con dưới 18 tuổi; đồng thời phát tờ rơi tuyên truyền nhằm cung cấp kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Các buổi tuyên truyền thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tại các buổi tuyên truyền, UBND xã còn hướng dẫn người dân cách truy cập, khai thác thông tin và tài liệu pháp luật trên các nền tảng số như: Zalo Official Account (Zalo OA), Facebook, Cổng thông tin điện tử của xã và các trang thông tin chính thống của cơ quan nhà nước. Qua đó, giúp người dân biết cách tìm kiếm, tra cứu các văn bản pháp luật, chính sách mới, thông tin về quyền và nghĩa vụ của công dân; từng bước nâng cao kỹ năng tiếp cận, khai thác thông tin pháp luật trên môi trường mạng, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND xã đã thực hiện xây dựng và lắp đặt 9 pa-nô tuyên truyền tại 9 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung pa-nô tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật thiết thực, gắn với đời sống của người dân, bao gồm: Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, pháp luật về chuyển đổi số, Luật Hộ tịch, Luật Trợ giúp pháp lý và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).

Hướng dẫn người dân cách truy cập, khai thác thông tin và tài liệu pháp luật trên các nền tảng số.

Thông qua việc kết hợp các hình thức tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, tuyên truyền trực quan bằng pa-nô và hướng dẫn khai thác thông tin pháp luật trên các nền tảng số, đã góp phần đa dạng hóa phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và chủ động tìm hiểu pháp luật. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.