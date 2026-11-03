Xã Mang Yang thành lập 11 chi bộ trực thuộc

Thường trực Đảng ủy xã đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các chi bộ mới thành lập. Ảnh: Phạm Ngọc

Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng xã Mang Yang đã công bố các quyết định kết thúc hoạt động của 2 chi bộ; đồng thời công bố quyết định thành lập 11 chi bộ trực thuộc.

11 chi bộ được thành lập gồm: Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Văn phòng HĐND và UBND xã, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp-Hạ tầng, Phòng Văn hóa-Xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và Ban Quản lý.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy công bố các quyết định chỉ định bí thư, phó bí thư và chi ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Lê Trọng đề nghị các chi bộ mới thành lập sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.