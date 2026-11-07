Xã Lý Quốc phối hợp tổ chức 'Tình nguyện mùa đông', trao 103 suất quà cho học sinh

Ngày 6/11, xã Lý Quốc phối hợp với phường Hoàng Liệt (Hà Nội) tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2026.

Các đại biểu trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Lý Quốc.

Chương trình tổ chức các hoạt động thiết thực và ý nghĩa: Khánh thành công trình “Thanh niên chung tay xây dựng con đường quê hương” tại xóm Đồng Tâm. Tuyến đường bê tông dài 300 m, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của 43 hộ dân; trao 103 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lý Quốc tổng trị giá 60 triệu đồng; trao tặng nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, đồ chơi cho các trường học trên địa bàn. Tổng giá trị các hoạt động trên 150 triệu đồng.

Chương trình thể hiện tinh thần sẻ chia, hướng về địa bàn còn nhiều khó khăn, góp phần hỗ trợ người dân cải thiện điều kiện sinh hoạt, tiếp thêm động lực cho học sinh vươn lên trong học tập và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.