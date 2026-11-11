Xã Lý Nhân báo cáo tỉnh Ninh Bình về vụ việc trả giá 1 tỷ đồng/m2 đất đấu giá

Theo báo cáo, trong tổng số 70 lô đất dự kiến đưa ra đấu giá, có 68 lô đủ điều kiện, 2 lô phải tạm dừng do chưa hoàn thiện các điều kiện pháp lý.

Tại buổi đấu giá, có 38 lô đấu giá thành công, 30 lô đấu giá không thành. Tổng số tiền trúng đấu giá là 1.498,738 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 1.457,748 tỷ đồng.

Báo cáo cũng thể hiện trong số 38 lô đấu giá thành công, có 11 lô được trả giá ở mức cao bất thường (từ 850 triệu đồng đến gần 1,5 tỷ đồng/m2) đã thu về tổng số tiền 1.447 tỷ đồng, trong khi 27 lô còn lại thu về 51 tỷ đồng.

UBND xã Lý Nhân cho biết sau phiên đấu giá, một số khách hàng đã làm đơn kiến nghị nêu lý do nhầm lẫn cách tính khi ghi mức giá trả trên mỗi m2 với số tiền trả cho cả lô đất và mong muốn đơn vị đấu giá xem xét, hoàn trả tiền đặt trước.

Khu đất đấu giá xã Lý Nhân vào ngày 7/11 vừa qua có nhiều bất thường vì 11 lô được trả giá khoảng 1 tỷ đồng/m2

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật có liên quan về đấu giá tài sản, UBND xã Lý Nhân báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình xem xét việc này.

"Địa phương báo cáo tỉnh để xin quan điểm chỉ đạo giao Công an tỉnh vào cuộc phối hợp với chính quyền địa phương xem xét cụ thể, có hay không việc thổi giá, trả giá bất thường với các mục đích khác", UBND xã Lý Nhân cho hay.

Trước đó, ngày 7/11, tại Hội trường Đảng ủy xã Hợp Lý (cũ) ở thôn Thượng Châu, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra phiên đấu giá tài sản là 70 lô đất ở thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ), nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông báo từ Công ty đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình, công ty thực hiện việc đấu giá 70 thửa đất có diện tích từ 110 - gần 200m2 trên tổng diện tích khu đất là 8.798,5m2.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp cho đến khi không còn người tham gia đấu giá yêu cầu trả giá tiếp. Người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất. Cách thức trả giá, vòng 1 là 3 triệu đồng/m2; vòng 2 là 1 triệu đồng/m2. Bước giá hợp lệ ít nhất bằng giá khởi điểm được phê duyệt cộng với 3 triệu đồng (vòng 1) và 1 triệu đồng (vòng 2).

Người mua hồ sơ tham gia đấu giá phải đặt cọc trước với số tiền từ 249 - 576 triệu đồng/1 bộ hồ sơ. Trong ngày 7/11 diễn ra phiên đấu giá đã xuất hiện nhiều lô đất được trả giá cao bất thường với giá từ 1 tỉ đồng đến 1,468 tỷ đồng/m2.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Lý Nhân đã phối hợp với đơn vị đấu giá, công an làm việc với những người trúng đấu giá để làm rõ sự việc.