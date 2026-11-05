Xã Lý Bôn trồng mới hơn 80 ha cây quế và cây hồi

Trong đó, cây quế 45,45 ha, cây hồi 34,6 ha. Đồng thời, xã tiếp tục chỉ đạo các xóm, hộ dân triển khai trồng diện tích còn lại, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 100 ha trong năm 2026.

Người dân xóm Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn cắt, thu hoạch cây hồi để phục vụ trưng cất tinh dầu.

Cùng với phát triển diện tích rừng trồng, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được xã quan tâm thực hiện. Tỷ lệ che phủ rừng hiện đạt 35,57%, bằng 98,8% chỉ tiêu giao; từ đầu năm đến nay, địa bàn không xảy ra cháy rừng; phát hiện, xử lý 6 vụ vi phạm quy định về khai thác lâm sản trái pháp luật, tổng số tiền xử phạt 136,5 triệu đồng; hoạt động khai thác lâm sản cơ bản được thực hiện theo quy định, sản lượng đạt khoảng 120 m³ gỗ sa mộc và 15 tấn quế.

Đối với nhiệm vụ giao đất, giao rừng, xã đang hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án giao rừng, cho thuê rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2027, với diện tích rà soát để giao đất, giao rừng 115,51 ha.

Thời gian tới, xã Lý Bôn tiếp tục chỉ đạo người dân chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng hiện có, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu lâm nghiệp năm 2026; duy trì sản xuất nông nghiệp theo đúng khung thời vụ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập cho người dân.