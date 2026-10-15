Xã Lý Bôn triển khai công tác tuyển quân năm 2027

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Quân sự xã thông qua dự thảo kế hoạch tuyển quân năm 2027; dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã và triển khai các văn bản hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác tuyển quân. Các nội dung tập trung vào việc tổ chức thực hiện các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đúng quy định, chặt chẽ và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Các đại biểu thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển quân; đồng thời xác định trách nhiệm của từng thành viên, cơ quan, đơn vị trong quá trình phối hợp thực hiện.

Lãnh đạo xã yêu cầu tiếp tục rà soát công dân trong độ tuổi nhập ngũ; thực hiện tốt công tác sơ tuyển, khám sức khỏe, đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm hồ sơ tuyển quân đầy đủ, đúng quy định và thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với quân nhân, gia đình quân nhân. Các trường hợp không chấp hành lệnh gọi phải được xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Ban Chỉ huy Quân sự xã có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp triển khai nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2027.