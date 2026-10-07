Xã Lý Bôn tổ chức tư vấn tuyển sinh, tuyển dụng và ký kết biên bản hợp tác

Tại hội nghị, lãnh đạo xã, đại diện nhà trường và doanh nghiệp tư vấn, cung cấp thông tin về chủ trương đào tạo nghề, nhu cầu tuyển dụng, các ngành nghề đào tạo, điều kiện học tập, việc làm, thu nhập, chế độ bảo hiểm, phúc lợi và những chính sách liên quan, giúp người lao động địa phương có thêm thông tin để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

UBND xã Lý Bôn, Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty Xây lắp mỏ - TKV ký kết biên bản hợp tác.

Các bên thống nhất xây dựng cơ chế phối hợp lâu dài, trong đó, nhà trường đảm nhiệm đào tạo, doanh nghiệp gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, địa phương làm cầu nối tuyên truyền, tư vấn và tuyển chọn lao động. Theo mục tiêu hợp tác, hằng năm xã Lý Bôn tuyển chọn khoảng 20 lao động có đủ điều kiện, sức khỏe, trình độ và nguyện vọng tham gia học nghề tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và làm việc tại Công ty Xây lắp mỏ - TKV.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung hợp tác, đại diện UBND xã Lý Bôn, Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty Xây lắp mỏ - TKV ký kết biên bản hợp tác tạo cầu nối bền vững giữa địa phương - nhà trường - doanh nghiệp, giúp người lao động được tư vấn, đào tạo nghề, tiếp cận việc làm phù hợp và có cơ hội phát triển nghề nghiệp ổn định, nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.