Xã Lý Bôn ra mắt lực lượng dân phòng và mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy

Tại buổi lễ, UBND xã công bố quyết định thành lập 18 đội dân phòng tại 18 xóm với tổng số 92 thành viên, trong đó, 18 đội trưởng, 18 đội phó và 56 đội viên; công bố quy chế hoạt động mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy xóm Nà Tốm và tổ chức ra mắt các lực lượng.

Lãnh đạo UBND xã Lý Bôn trao quyết định thành lập các đội dân phòng.

Sau lễ ra mắt, các thành viên được hướng dẫn cách nhận biết, phân biệt bình chữa cháy khí CO₂ và bình chữa cháy dạng bột; phổ biến nguyên tắc, phạm vi và cách sử dụng từng loại bình; thực hành thao tác rút chốt an toàn, sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy khay xăng và xử lý tình huống rò rỉ khí gas.

Việc thành lập các đội dân phòng và triển khai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy góp phần phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ; xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ vững mạnh, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.