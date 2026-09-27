Xã Lưu Vệ tập trung xử lý dứt điểm các bãi cát, vật liệu xây dựng vi phạm

Triển khai đóng cọc tại bãi tập kết vật liệu vi phạm trên địa bàn xã.

Ông Đoàn Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ cho biết: Xác định việc xử phạt phải gắn với các giải pháp quản lý, ngăn ngừa tái vi phạm, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 15/9/2026 về xử lý dứt điểm các bãi cát, bãi tập kết vật liệu xây dựng vi phạm và quản lý các bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn. Bước đầu tập trung tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, tổ chức cam kết chấp hành. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, thông qua hệ thống truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội và tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, khu vực kinh doanh. Thiết lập trật tự công cộng trên phạm vi toàn xã với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Các lực lượng đồng loạt tuyên truyền kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và hành lang an toàn giao thông tại các tuyến, khu vực trọng điểm. Tập trung xử lý dứt điểm vi phạm tuyến đường chính Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Lưu Vệ, ngã ba, ngã tư, khu vực chợ, cổng trường học, các cơ quan, khu dân cư đông đúc, khu vực nhiều hàng quán, cơi nới, dựng mái, lều quán, bán bình, biển hiệu biển quảng cáo lấn chiếm hành lang, lòng đường, lề đường.

Qua kiểm tra UBND xã Lưu Vệ đã phát hiện, lập biên bản và ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến tập kết vật liệu xây dựng không đúng quy định, trong đó có các trường hợp tập kết vật liệu trong phạm vi hành lang đường bộ và sử dụng đất nông nghiệp không đúng quy định, các trường hợp vi phạm đã thực hiện nộp tiền phạt vào ngân sách Nhà nước. UBND xã đã triển khai cắm cọc bê tông cốt thép tại các vị trí bãi vật liệu vi phạm, dọc theo chỉ giới hành lang giao thông đã được xác định. Theo đó, xã đang tổ chức thi công 470 cọc bê tông cốt thép, kích thước 15 x 15cm, cao 1,2m, chôn sâu từ 0,5 - 0,6m và có quét sơn, tại các vị trí cần kiểm soát; nhằm xác định rõ phạm vi quản lý, góp phần ngăn chặn việc tiếp tục đưa phương tiện, máy móc và vật liệu vào tập kết, trung chuyển, kinh doanh trái quy định trên hành lang giao thông. Đây được coi là một bước chuyển từ xử lý vi phạm sau khi phát sinh sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ tái vi phạm. Xã tiếp tục giao lực lượng chức năng theo dõi, kiểm tra; khi phát hiện phương tiện, máy móc có dấu hiệu đưa vật liệu vào các vị trí đã xử lý, lực lượng phụ trách địa bàn kịp thời phối hợp kiểm tra, lập biên bản và xử lý theo quy định.

Để giải quyết căn cơ tình trạng tái tập kết, trung chuyển và kinh doanh vật liệu xây dựng tại các vị trí đã vi phạm, xã tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý, kiểm soát và ngăn ngừa vi phạm phát sinh. Cùng với xử lý các vi phạm, xã đặc biệt chú trọng đến việc bảo đảm các tuyến đường thông thoáng, tầm nhìn của người tham gia giao thông không bị che khuất, nhất là tại các vị trí giao cắt, ngã ba, ngã tư và những điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông. Cùng với đó, xã đã huy động 32 máy cắt cỏ, 4 máy múc,16 máy cắt cây cùng đông đảo Nhân dân cắt tỉa toàn bộ tán cây cao dễ gãy đổ, cành cây thấp dưới 2m che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường chính và khu vực công cộng, đảm bảo tiêu chuẩn thoáng - đẹp - gọn gàng, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự và mỹ quan. Triển khai đồng bộ, thường xuyên, gắn rõ trách nhiệm cụ thể với từng cơ quan, đơn vị và TDP. Thiết lập lại trật tự đô thị, công cộng và hành lang ATGT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng xã Lưu Vệ trở thành xã có trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh.

Phòng Kinh tế được phân công là cơ quan thường trực, tham mưu UBND xã tổ chức thực hiện toàn diện kế hoạch; phối hợp với Công an xã và các cơ quan, đơn vị rà soát những điểm thường xảy ra hoặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, các tồn tại, vi phạm, tham mưu các phương án xử lý kịp thời. Phòng Văn hóa và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các nền tảng mạng xã hội và hệ thống thông tin số của địa phương. Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ủy ban MTTQ xã, các đoàn thể chính trị - xã hội và các thôn, khu phố cùng tham gia nhiệm vụ. Do vậy, đến thời điểm hiện nay việc thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và ATGT trên địa bàn xã Lưu Vệ đã đạt kết quả khả quan.

Việc thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và hành lang ATGT không chỉ nhằm xử lý các trường hợp vi phạm mà còn hướng tới xây dựng ý thức tự giác, nếp sống văn minh trong cộng đồng. UBND xã Lưu Vệ đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu cùng chung tay giữ gìn lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông đúng quy định.