Xã Lương Thịnh diễn tập cơ chế phòng thủ năm 2026

Quang cảnh cuộc diễn tập cơ chế tác chiến.

Dự và chỉ đạo diễn tập tác chiến có Đại tá Nguyễn Quốc Triệu - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, có liên quan của tỉnh; một số cơ quan trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo một số xã lân cận.

Thành phần tham gia diễn tập cơ chế và phục vụ diễn tập có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã Lương Thịnh; cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội xã Lương Thịnh.

Các đại biểu tham dự cuộc diễn tập.

Quá trình diễn tập tác chiến, các lực lượng, thành phần tham gia diễn tập đã nắm chắc ý định tác chiến, xử trí đúng trình tự về chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Yêu cầu của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, cuộc diễn tập tác chiến nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền xã Lương Thịnh trong các trạng thái quốc phòng, chuẩn bị và thực hành chiến đấu; nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể của xã; nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa trong các trạng thái quốc phòng và trong tác chiến phòng thủ.

Diễn tập cơ chế tác chiến.

Thông qua diễn tập bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch chiến đấu của Ban Chỉ huy Quân sự xã và kế hoạch của các ban, ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của xã Lương Thịnh trong tình hình mới.

Đánh giá chất lượng cuộc diễn tập, Thượng tá Nguyễn Văn Thủy - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị được Ban Chỉ đạo, UBND xã Lương Thịnh chủ động quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung đầy đủ, chặt chẽ, sát thực tế.

Về diễn tập cơ chế, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo, HĐND, UBND xã, các cơ quan, phòng, ban, đơn vị của xã Lương Thịnh đã nắm chắc ý định tác chiến, xử trí đúng trình tự, các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; Ban Chỉ huy quân sự xã đã phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất đảm bảo đúng, sát tình huống; cơ quan Quân sự và Công an đã thực hiện tốt quy chế phối hợp theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi sát các bước diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập, Đại tá Nguyễn Quốc Triệu - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ rõ: Cuộc diễn tập tác chiến xã Lương Thịnh năm 2026 trong khu vực phòng thủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá Nguyễn Quốc Triệu - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại cuộc diễn tập.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Đảng ủy, UBND xã Lương Thịnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch về chiến lược “Diễn biến hòa bình”, kích động bạo loạn, lật đổ.

Tập trung xây dựng địa phương trong khu vực phòng thủ vững chắc, trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Căn cứ kết quả cuộc diễn tập, xã Lương Thịnh và các địa phương của tỉnh cần tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch phòng thủ dân sự nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và nhiệm vụ tác chiến phòng thủ ở địa phương.

Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của UBND xã Lương Thịnh.

Kết thúc cuộc diễn tập, 5 tập thể và 18 cá nhân đã được nhận nhận Giấy khen của UBND xã về các thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị và tham gia diễn tập cơ chế.