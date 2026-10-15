Xã Lương Thế Trân kiến nghị tháo gỡ khó khăn về thiết chế văn hoá, thể thao

Sáng 15/10, Đoàn giám sát Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh do bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc với lãnh đạo Xã Lương Thế Trân về tình hình đầu tư, quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá, thể thao cấp xã trên địa bàn.

Đoàn giám sát khảo sát cơ sở vật chất Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Học tập cộng đồng trước đây tại ấp Thạnh Phú, hiện được bố trí làm nơi sinh hoạt của chi bộ ấp.

Theo báo cáo, Xã Lương Thế Trân hiện có 3 công trình thiết chế văn hoá, thể thao cấp xã và 13 nhà văn hoá ấp. Tuy nhiên, một số công trình chưa phù hợp với địa bàn dân cư sau sắp xếp đơn vị hành chính; một số công trình đã xuống cấp, cần sửa chữa, nâng cấp hoặc điều chỉnh công năng.

Về hạ tầng thể thao, mới có 5/13 ấp có khu tập luyện riêng, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu rèn luyện thể chất của người dân.

Đại diện địa phương báo cáo công tác đầu tư, quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, ngân sách xã đã bố trí hơn 790 triệu đồng cho hoạt động văn hoá, thể thao. Dù vậy, nhu cầu sửa chữa cơ sở vật chất, thay thế trang thiết bị hư hỏng và đầu tư các hạng mục còn thiếu vẫn lớn, trong khi khả năng cân đối ngân sách địa phương còn hạn chế.

Trao đổi với đoàn giám sát, ông Trang Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết địa phương đang rà soát, sắp xếp và tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công. Tuy nhiên, nguồn lực còn hạn chế, trong khi nhu cầu sửa chữa, nâng cấp các công trình xuống cấp, nhất là nhà văn hoá và hệ thống truyền thanh cơ sở, khá lớn.

Ông Trang Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch UBND Xã Lương Thế Trân, nêu khó khăn của địa phương về thiết chế văn hoá.

Địa phương kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí, đồng thời có cơ chế khuyến khích xã hội hoá, huy động nguồn lực đầu tư sân thể thao đa năng, bể bơi phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất và góp phần phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

Ông Đỗ Hoà Hợp, Phó Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát, trao đổi, gợi mở giải pháp khai thác hiệu quả các thiết chế văn hoá, thể thao tại địa phương.

Bà Cao Xuân Thu Ngọc, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, thành viên Đoàn giám sát, góp ý về tính đầy đủ, chính xác của số liệu, nhất là thực trạng thừa, thiếu các thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn xã.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về thực trạng quản lý, khai thác các thiết chế văn hoá, thể thao sau sắp xếp đơn vị hành chính; việc bố trí lại công năng các cơ sở dôi dư, ưu tiên sửa chữa công trình xuống cấp và bổ sung trang thiết bị còn thiếu.

Các ý kiến cũng đề xuất giải pháp huy động nguồn lực xã hội hoá, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ và rèn luyện thể chất của người dân.

Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, đề nghị địa phương nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cơ sở vật chất hiện có, ưu tiên sửa chữa, nâng cấp các hạng mục xuống cấp.

Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng đoàn giám sát, đề nghị Xã Lương Thế Trân tăng cường vai trò lãnh đạo, chủ động rà soát thực trạng các thiết chế văn hoá, thể thao, xác định thứ tự ưu tiên sửa chữa, nâng cấp phù hợp với khả năng nguồn lực.

Cùng với đó, địa phương cần phân công trách nhiệm cụ thể trong quản lý, vận hành; đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hoá, nhân rộng những mô hình hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân./.