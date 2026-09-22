Xã Lương Hòa Lạc: Triển khai lấy 138 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Triển khai lấy mẫu hài cốt.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau nghi thức tưởng niệm, các lực lượng chuyên môn tiến hành triển khai lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Lương Hòa Lạc.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Lương Hòa Lạc có 770 liệt sĩ; trong đó, 138 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đưa các liệt sĩ trở về đúng tên tuổi, quê quán và thân nhân.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Việc xác định danh tính các liệt sĩ không chỉ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình liệt sĩ, mà còn góp phần hoàn thiện thông tin hồ sơ, phục vụ công tác quản lý, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.