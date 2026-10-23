Xã Lương Hòa Lạc: Đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn
Ngày 22-10, UBND xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ nghiệm thu, đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn tại Tổ 5, 6, ấp Trường Xuân.
Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Việt Thành, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...
Kinh phí xây dựng cầu do Trung tướng Nguyễn Việt Thành vận động, trong đó Đại đức Thích Minh Phước hỗ trợ 100 triệu đồng.
Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại, giao thương thuận tiện, an toàn; tạo điều kiện cho học sinh đến trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-luong-hoa-lac-dua-vao-su-dung-cau-giao-thong-nong-thon-a246512.html