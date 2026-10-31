Xã Lũng Nặm và phường Nùng Trí Cao hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng phường Nùng Trí Cao hoàn thành khám sức khỏe cho nhân dân theo Nghị quyết 72.

Hội nghị công bố xã Lũng Nặm và phường Nùng Trí Cao hoàn thành kế hoạch khám sức khỏe toàn dân năm 2026. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, cấp ủy, chính quyền 2 địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế trong tổ chức thực hiện. Công tác rà soát, lập danh sách, tuyên truyền, vận động người dân được triển khai đến từng xóm, tổ dân phố; linh hoạt bố trí các điểm khám tập trung, tổ khám lưu động và khám tại nhà đối với những trường hợp người cao tuổi, người bệnh nặng, người gặp khó khăn trong đi lại.

Đến hết ngày 30/10/2026, xã Lũng Nặm hoàn thành khám sức khỏe cho 6.115/6.115 người dân hiện có mặt trên địa bàn; phường Nùng Trí Cao hoàn thành khám cho 19.758/19.758 người.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng tham gia và đội ngũ cán bộ y tế trong quá trình triển khai. Đồng chí nhấn mạnh, việc hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân là kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, đồng thời là cơ sở để tiếp tục theo dõi, quản lý sức khỏe người dân. Các địa phương cần tiếp tục phối hợp với ngành y tế rà soát, hoàn thiện và cập nhật dữ liệu khám sức khỏe, phát huy kết quả đã đạt được trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.