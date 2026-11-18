Tiết mục múa khèn Mông xóm Lũng Giàng.

Hội thi có sự tham gia của 21 đoàn xóm, với 38 tiết mục được chuẩn bị, dàn dựng công phu. Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình đoàn kết cộng đồng qua các làn diệu Sli Giang, Hà Lều, Pựt lằn... đậm đà sắc màu văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải A cho 7 tiết mục, giải B cho 10 tiết mục và giải C cho 21 tiết mục.

Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, tạo không gian giao lưu, học hỏi giữa các nghệ nhân, diễn viên quần chúng và nhân dân. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương gắn với phát triển du lịch.