Xã Lũng Nặm giành giải nhất toàn đoàn Giải đẩy gậy các xã biên giới

Giải đấu thu hút gần 120 vận động viên đến từ 16 xã biên giới, tranh tài ở nội dung cá nhân nam và nữ với 13 hạng cân, gồm 8 hạng cân nam và 5 hạng cân nữ.

Trận chung kết đẩy gậy nội dung nữ hạng cân trên 50 kg.

Sau một ngày thi đấu, các vận động viên đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn. Các trận đấu không chỉ thể hiện sức mạnh, sự khéo léo, kỹ thuật mà còn cho thấy ý chí, bản lĩnh và quyết tâm của các vận động viên, thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 52 giải nhất, nhì và đồng giải ba cho các vận động viên đạt thành tích cao ở 13 nội dung thi đấu. Trao giải nhất toàn đoàn cho đội xã Lũng Nặm, giải nhì toàn đoàn cho đội xã Trường Hà, giải ba toàn đoàn cho xã Lý Quốc; trao 1 giải phong cách cho đội xã Cô Ba.

Ban tổ chức trao giải cho các đội giành thành tích cao tại nội dung nam hạng cân dưới 50 kg.

Giải đẩy gậy các xã biên giới tỉnh năm 2026 là hoạt động thể thao thiết thực nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy môn đẩy gậy, môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc. Đồng thời, tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương; thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao ở cơ sở, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.