Xã Lũng Cú tạm dừng các công trình xây dựng để phục vụ Lễ hội hoa Tam giác mạch 2026

Lãnh đạo xã Lũng Cú kiểm tra các công trình xây dựng tại thôn Lô Lô Chải.

Theo thông báo số 73/TB-UBND ngày 16/10/2026, UBND xã Lũng Cú đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, chủ đầu tư và đơn vị thi công phối hợp tạm dừng toàn bộ hoạt động xây dựng trong phạm vi nêu trên, kể cả những công trình đã được cấp phép và đang thi công dở dang.

Các hoạt động phải tạm dừng bao gồm thi công phần thô, hoàn thiện công trình, vận chuyển và tập kết vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng. Trong thời gian này, các công trình không được khởi công mới, mở rộng quy mô hoặc tiếp tục thi công.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nhà ở tại thôn Lô Lô Chải và khu vực trung tâm xã, chính quyền địa phương đề nghị chủ động điều chỉnh kế hoạch, bố trí thời điểm đề nghị cấp giấy phép xây dựng và khởi công sau ngày 28/2/2027.

UBND xã cũng yêu cầu các chủ đầu tư chủ động sắp xếp tiến độ, hoàn thành các hạng mục thi công cần thiết trước thời điểm tạm dừng; thực hiện che chắn công trình bằng lưới chắn bụi màu đen hoặc vật liệu phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và các công trình lân cận.

Đồng thời, toàn bộ vật liệu, đất đá, máy móc và phế thải xây dựng phải được thu gom, sắp xếp gọn gàng; di chuyển khỏi lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và khu vực công cộng trước ngày 22/10/2026. Các công trình đang thi công dở dang phải có biện pháp bảo vệ kết cấu, không để xảy ra nguy cơ mất an toàn.

Để triển khai thực hiện, Phòng Kinh tế xã được giao chủ trì tuyên truyền, kiểm tra các công trình và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các yêu cầu về che chắn, vệ sinh môi trường, an toàn xây dựng. Công an xã phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý các trường hợp tập kết vật liệu gây cản trở giao thông theo thẩm quyền.

Việc tạm dừng thi công nhằm hạn chế bụi bẩn, tiếng ồn, bảo đảm mỹ quan và môi trường du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh Lũng Cú xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện trong thời gian diễn ra lễ hội và mùa du lịch.