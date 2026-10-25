Xã Lũng Cú ra mắt các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa truyền thống

Các đại biểu cắt băng ra mắt các sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Tại chương trình, xã Lũng Cú đã ra mắt 4 sản phẩm du lịch trải nghiệm gồm: Giã bánh giày của dân tộc Giáy; thêu giầy truyền thống; vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải lanh và ra mắt máy bán vé tham quan tự động.

Hoạt động trải nghiệm vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải lanh.

Thông qua các hoạt động này, du khách có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, khám phá những nét văn hóa đặc trưng, các nghề thủ công truyền thống và đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc địa phương. Đặc biệt với việc ra mắt máy bán vé tham quan tự động là bước tiến trong quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho du khách và từng bước hiện đại hóa hoạt động quản lý tại điểm đến.

Ra mắt máy bán vé tham quan tự động góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tại điểm Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Việc ra mắt các sản phẩm du lịch trải nghiệm không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách, mà còn mở ra cơ hội để người dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động dịch vụ, quảng bá và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua chương trình, xã Lũng Cú kỳ vọng tạo thêm sức hút cho điểm đến, gắn phát triển du lịch với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước đưa du lịch trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.