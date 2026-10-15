Xã Lục Yên thăm, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lãnh đạo xã Lục Yên trao quà cho người cao tuổi.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo xã Lục Yên ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của các cụ; chúc các cụ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, động viên con cháu phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Đồng thời mong muốn gia đình và các tổ chức, đoàn thể ở thôn tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, nhất là những trường hợp tuổi cao, sức khỏe hạn chế; qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn.