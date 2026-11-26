Mô hình trồng cam của người dân xã Lục Yên.

Năm 2026, người dân xã Lục Yên đã trồng mới và cải tạo 30 ha cây ăn quả, đạt 100% kế hoạch giao. Hiện, toàn xã có khoảng 250 ha cây ăn quả các loại, chủ yếu là cây ăn quả có múi và cây ăn quả nhiệt đới như: cam, bưởi, xoài, thanh long, vải, nhãn, chuối..., trong đó diện tích cây ăn quả có múi khoảng 80 ha.

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường và diễn biến thất thường của thời tiết, sâu bệnh, cùng với mở rộng diện tích, xã Lục Yên còn quan tâm nâng cao chất lượng, mẫu mã và giá trị gia tăng trên từng đơn vị canh tác.

Theo đó, UBND xã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ bà con đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, thay đổi tư duy sản xuất qua mô hình điểm thực tế với phương châm "Muốn dân tin và làm theo thì phải thấy tận mắt hiệu quả". Qua đó xuất hiện một số mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, như: mô hình nhà màng của Hợp tác xã Sáu Không Farm; mô hình trồng rau sử dụng phân bón hữu cơ, hạn chế phụ thuộc thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Đặc biệt, cơ quan chuyên môn đã đồng hành, "cầm tay chỉ việc" cho nông dân trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ khâu tỉa cành tạo tán, thụ phấn bổ sung, bọc quả, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh; hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm tự động để tiết kiệm nước và công lao động; gắn ứng dụng kỹ thuật với chuỗi liên kết và phát triển thương hiệu OCOP, vận động nông dân liên kết chặt chẽ theo mô hình HTX, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp nhằm xóa bỏ tình trạng "được mùa mất giá"; khuyến khích phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa…