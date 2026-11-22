Năm 2026, xã Lục Yên triển khai thực hiện 50 công trình.

Các công trình trên có tổng số vốn được giao hơn 136,2 tỷ đồng. Đến nay, xã đã giải ngân được trên 83 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch vốn được giao. Riêng nguồn vốn ngân sách xã đã giải ngân đạt 87% so với kế hoạch giao.

Qua rà soát, địa phương nhận thấy nguồn vốn bố trí trong năm chưa đáp ứng đủ nhu cầu thanh toán khối lượng hoàn thành của một số công trình. UBND xã đã trình HĐND xã xem xét, quyết định bổ sung 9 tỷ đồng cho các công trình dự kiến hoàn thành trong năm.

Đối với các công trình có tổng mức đầu tư lớn, xã đã chủ động trình UBND tỉnh và Sở Tài chính đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp với tiến độ thực tế. Cụ thể, xã điều chỉnh giảm gần 7,9 tỷ đồng của 4 dự án, gồm các dự án đang tiếp tục giải phóng mặt bằng, chưa có mặt bằng sạch để thi công và các dự án dự kiến nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ, phần vốn còn lại không còn nhiệm vụ chi.

Đến nay, nguồn vốn ngân sách xã đã giải ngân đạt 87% so với kế hoạch giao.

UBND xã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã rà soát tiến độ, khối lượng thực hiện và khả năng giải ngân của từng công trình; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và thu hồi tạm ứng theo đúng quy định. Đồng thời, xã kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn từ các công trình giải ngân chậm, không có khả năng giải ngân sang các công trình có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt, bảo đảm phù hợp với khối lượng thực hiện đến hết năm.