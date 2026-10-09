Xã luận: Vững nền tảng, tạo bứt phá

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV có ý nghĩa đặc biệt, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội. Những quyết sách ấy vừa tạo cơ sở thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời chuẩn bị nền tảng lý luận, tổ chức và cán bộ cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt của Đảng ta. Dù luôn được coi trọng, tiến hành thường xuyên, song thực tiễn vẫn còn những khuyết điểm chậm khắc phục, những vi phạm đã cảnh báo vẫn tái diễn. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, hội nghị đã khách quan đánh giá kết quả, chỉ rõ hạn chế, làm rõ căn nguyên, trách nhiệm, xác định giải pháp, nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: ANH SƠN

Dấu ấn nổi bật của Hội nghị Trung ương 4 là sự chủ động của Đảng trong nắm bắt yêu cầu thực tiễn, đổi mới tư duy và cách lãnh đạo vì sự phát triển đất nước. Việc thông qua nghị quyết mới về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, thể hiện quyết tâm đổi mới cách lãnh đạo, lề lối làm việc phù hợp với tổ chức bộ máy và yêu cầu mới. Cùng với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Những chủ trương về công tác cán bộ và thu hút nhân tài được hội nghị thông qua cho thấy sự chăm lo của Đảng đối với “việc gốc”. Đây là bước chuẩn bị đội ngũ kế cận có chất lượng, góp phần xây dựng tổ chức mạnh hơn, năng lực thực thi cao hơn.

Thời gian hội nghị tuy không dài nhưng Trung ương đã giải quyết nhiều công việc hệ trọng, cả lâu dài lẫn trước mắt. Cùng với xem xét những vấn đề kinh tế, ngân sách, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, hội nghị thông qua các đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo. Điều ấy thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm đối với tương lai đất nước của Đảng ta.

Những quyết nghị của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV tiếp tục bồi đắp sức mạnh của Đảng ta, tạo thêm động lực mới cho hệ thống chính trị và mở đường khơi thông các nguồn lực phát triển đất nước.

Nhiệm vụ đặt ra càng lớn, trách nhiệm lại càng cao. Bởi vậy, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên phải chủ động nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ, toàn diện, sáng tạo những quyết sách hội nghị. Tinh thần xuyên suốt là xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và điều kiện thực hiện; việc đã rõ phải làm ngay, lấy kết quả thực tế làm thước đo.

Với tinh thần đó, Đảng bộ Quân đội và toàn quân quán triệt sâu sắc các quyết nghị của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Toàn quân tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, quyết tâm hoàn thành với kết quả cao nhất.

Với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, với ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy đoàn kết, nỗ lực hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, tạo đột phá mới, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.