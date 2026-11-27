Chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Saleumxay Kommasith trên cương vị mới khẳng định chủ trương nhất quán của hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những tình cảm nồng ấm, tình đồng chí, anh em thân thiết.

Tình đoàn kết, gắn bó keo sơn chính là mạch nguồn của mối quan hệ Việt Nam-Lào, được kết tinh từ lịch sử đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, chia sẻ, cùng nhau vượt qua hiểm nguy, gian nan thử thách. Trong suốt các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung, máu của người Việt Nam và người Lào đã cùng tô thắm lá cờ chiến thắng của hai nước. Mối quan hệ vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung, sắt son, coi nhau như ruột thịt, thân thiết, trước sau như một, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành một tấm gương mẫu mực hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa đến nay, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc Việt Nam-Lào anh em chúng ta.

Ảnh minh họa: Báo Nhân Dân.

Với chất kết dính là tình đoàn kết, gắn bó keo sơn và tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng, bước vào thời kỳ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hai dân tộc Việt Nam-Lào vô cùng tự hào vì luôn kề vai sát cánh bên nhau trong các chặng đường phát triển. Trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, kết hợp thỏa đáng tính chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Lào với thông lệ quốc tế, hai bên luôn dành ưu tiên, ưu đãi cho nhau, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực.

Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào không ngừng đi vào chiều sâu, thực chất. Hai bên tích cực cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, củng cố tin cậy chính trị. Đặc biệt, trong năm 2026, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng, lãnh đạo cao nhất của hai Đảng đều lựa chọn Việt Nam và Lào là nước đầu tiên thăm chính thức, thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa những người đồng chí, anh em.

Cùng với đó, Việt Nam và Lào phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5-10 tỷ USD trong thời gian tới. Song song với việc triển khai các nội dung liên quan đến cuộc gặp giữa người đứng đầu 3 Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào, đóng góp vào tăng cường trao đổi chiến lược và hợp tác giữa 3 nước, Việt Nam và Lào cũng thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công. Vì vậy, việc Thủ tướng Saleumxay Kommasith sang tham dự các hội nghị cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11 tại Hà Nội vừa thể hiện sự ủng hộ của Lào đối với Việt Nam trong vai trò Chủ tịch CLMV và với Myanmar trong vai trò Chủ tịch ACMECS, vừa cho thấy mong muốn chung tay cùng các nước thành viên mở ra chương mới cho hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Chăm lo giữ gìn, vun đắp và phát huy tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào chính là trách nhiệm chính trị, nghĩa tình, danh dự, lẽ sống và lương tri của hai dân tộc. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với bản lĩnh, trí tuệ, sự kiên trì và sáng tạo của hai Đảng, hai Nhà nước, cùng khát vọng vươn lên của nhân dân hai nước, mối quan hệ Việt Nam-Lào sẽ ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung ở khu vực.