Xã luận: Việt Nam - Nhật Bản cùng kiến tạo không gian phát triển mới

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam đến Nhật Bản và là chuyến thăm đầu tiên sau 11 năm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó khẳng định Việt Nam coi trọng Nhật Bản như một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng hàng đầu và lâu dài. Đây cũng là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, gắn hội nhập quốc tế với các mục tiêu phát triển của đất nước.

Chuyến thăm tiếp nối chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5 vừa qua. Việc lãnh đạo cấp cao hai nước thăm lẫn nhau trong cùng một năm có ý nghĩa đặc biệt khi cả Việt Nam và Nhật Bản đang triển khai những mục tiêu phát triển mới. Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới hai mục tiêu phát triển 100 năm vào năm 2030 và năm 2045. Nhật Bản cũng đang thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới, gắn phát triển kinh tế với khoa học-công nghệ, nâng cao sức mạnh quốc gia và khôi phục vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ then chốt.

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Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, trong hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và trên mọi lĩnh vực. Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hai bên tiếp tục chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung.

Quan hệ giữa hai nước được vun đắp hằng ngày bằng sự gắn bó giữa các địa phương và người dân. Cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản ngày càng chứng tỏ vai trò cầu nối quan trọng. Trong đó, đội ngũ trí thức, kỹ sư, doanh nhân và du học sinh có thể trực tiếp tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Cơ hội học tập, việc làm và phát triển nghề nghiệp của bà con vì thế cũng là một thước đo thiết thực của hiệu quả hợp tác song phương.

Trên nền tảng tin cậy chính trị tốt đẹp được bồi đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo, sự đồng hành lâu dài của doanh nghiệp và tình cảm gần gũi giữa người dân, Nhật Bản đã đồng hành với Việt Nam trong xây dựng hạ tầng, phát triển công nghiệp và đào tạo nhân lực. Ngày nay, những thành quả đó đang đóng góp ngày càng tích cực cho kinh tế, xã hội của cả hai nước. Quan hệ hợp tác vì thế ngày càng mang tính hai chiều, gắn bó hơn về lợi ích và tương lai phát triển.

Với những thành quả tốt đẹp của quan hệ song phương, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo bước đột phá mạnh mẽ, khai thác tối đa thế mạnh của hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, chuyến thăm sẽ tạo động lực cho các lĩnh vực hợp tác như bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, triển vọng hợp tác gắn với khả năng kết nối doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu để triển khai các chương trình nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ sư. Qua đó, làm sâu sắc hơn nền tảng quan hệ hữu nghị, hợp tác đa tầng nấc từ lãnh đạo đến người dân, cụ thể hóa các cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy hợp tác thực chất.

Trong bối cảnh môi trường an ninh diễn biến phức tạp, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam và Nhật Bản càng được củng cố thông qua khả năng hai nước cùng đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực. Việc tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và phối hợp tại các cơ chế do ASEAN giữ vai trò chủ đạo giúp hai nước phát huy những lợi ích chung. Việt Nam và Nhật Bản cùng đề cao luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và thúc đẩy thượng tôn pháp luật. Đó là cơ sở để củng cố hơn nữa tin cậy song phương, đồng thời góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phục vụ phát triển.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được kỳ vọng sẽ nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản với việc đề ra các định hướng chiến lược góp phần mở rộng không gian hợp tác phát triển trên mọi lĩnh vực; đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn với tư cách những đối tác cùng kiến tạo cơ hội phát triển, cùng có lợi và cùng đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.