Tám mươi năm đã trôi qua, tinh thần lịch sử ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong kỷ nguyên vươn mình hôm nay, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc càng phải được phát huy để kiến tạo tương lai, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

Ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, trong khi thực dân Pháp ráo riết thực hiện âm mưu tái chiếm nước ta. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì tìm kiếm giải pháp hòa bình, nhưng trước dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, dân tộc Việt Nam buộc phải đứng lên chiến đấu để bảo vệ quyền sống, quyền tự do và quyền làm chủ vận mệnh của mình.

Sáng 20/12/1946, tại Hang Trầm (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát đi “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào, chiến sĩ cả nước. Trong ảnh: Phát lệnh toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội, tháng 12/1946. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đêm 19/12/1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Trong Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định ý chí sắt đá của dân tộc: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!” Lời hiệu triệu thiêng liêng ấy đã khơi dậy mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước, quy tụ ý chí và hành động của hàng triệu người Việt Nam, tạo nên sức mạnh to lớn để cả dân tộc bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Điều làm nên tầm vóc lịch sử của Ngày Toàn quốc kháng chiến không chỉ là quyết tâm bảo vệ nền độc lập vừa giành được, mà còn là sự hội tụ sức mạnh của toàn dân tộc. Từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, từ tiền tuyến đến hậu phương, mọi tầng lớp nhân dân đều hướng về mục tiêu chung: bảo vệ Tổ quốc, giành lại hòa bình, độc lập và tự do. Mỗi người một việc, mỗi địa phương một cách làm, nhưng tất cả đều chung một ý chí và niềm tin.

Xe tăng của quân đội Pháp sử dụng tham chiến tại Mặt trận Huế, tháng 12/1946 (Nguồn Bảo tàng thành phố Huế)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính đã phát huy cao độ sức mạnh dân tộc, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc. Chính sức mạnh ấy góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tạo bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Lịch sử chứng minh rằng, sức mạnh của một dân tộc không chỉ được đo bằng tiềm lực kinh tế hay quân sự, mà còn được quyết định bởi ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết và khả năng quy tụ mọi nguồn lực cho mục tiêu chung. Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi lợi ích quốc gia, dân tộc trở thành điểm hội tụ của toàn xã hội, những nguồn lực riêng lẻ có thể kết thành sức mạnh to lớn, giúp đất nước vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất.

Lịch sử chứng minh rằng, sức mạnh của một dân tộc không chỉ được đo bằng tiềm lực kinh tế hay quân sự, mà còn được quyết định bởi ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết và khả năng quy tụ mọi nguồn lực cho mục tiêu chung.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị quyết tử của Hà Nội đầu năm 1947. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Tám mươi năm nhìn lại, bài học sâu sắc nhất từ Ngày Toàn quốc kháng chiến là phải luôn coi đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, nguồn sức mạnh và động lực quan trọng của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đại đoàn kết không chỉ có ý nghĩa trong những thời khắc vận mệnh đất nước bị đe dọa, mà còn là điều kiện căn bản để huy động trí tuệ, nguồn lực và sức sáng tạo của toàn xã hội trong công cuộc phát triển đất nước. Kỷ nguyên vươn mình mở ra những cơ hội lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển cao hơn trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, cạnh tranh gia tăng và khoa học, công nghệ tạo ra những thay đổi sâu sắc. Để không bỏ lỡ thời cơ, chúng ta cần tiếp tục phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, khơi thông nguồn lực, đổi mới tư duy quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trên hành trình ấy, đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng tạo dựng đồng thuận, vượt qua điểm nghẽn và biến khát vọng phát triển thành hiện thực. Toàn quốc đồng hành trong xây dựng đất nước trước hết là sự đồng hành giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; giữa Trung ương và địa phương; giữa các ngành, các cấp; giữa doanh nghiệp và người lao động; giữa đồng bào trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Đó là sự thống nhất về mục tiêu, đồng thời phát huy sự đa dạng về năng lực, sáng kiến và phương thức hành động.

Khoảng 20 giờ ngày 19/12/1946, quân và dân Thủ đô Hà Nội nổ súng mở đầu kháng chiến toàn quốc. Ngay đêm 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra lời kêu gọi đồng bào. Trong ảnh: Lời kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên chống giặc Pháp xâm lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Đảng và Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân phát huy tài năng, trí tuệ của mình; các doanh nghiệp có môi trường thuận lợi để đầu tư, sản xuất, kinh doanh; mỗi địa phương đều có thể phát huy lợi thế, tăng cường liên kết, cùng tạo nên sức mạnh phát triển chung của quốc gia. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được bồi đắp thông qua việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân. Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững; tăng trưởng kinh tế song hành với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội luôn gắn kết chặt chẽ với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định. Với tinh thần đoàn kết, niềm tin vững chắc và ý chí tự lực, tự cường, dân tộc Việt Nam tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực ứng phó với thách thức, bảo vệ lợi ích quốc gia và khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến là dịp để chúng ta tự hào về những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm trước vận mệnh đất nước.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến là dịp để chúng ta tự hào về những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm trước vận mệnh đất nước. Tri ân quá khứ không chỉ là tưởng nhớ những chiến công, mà còn là tiếp nối tinh thần đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, trước hết; sẵn sàng cống hiến vì độc lập, tự do và tương lai của các thế hệ mai sau. Tám mươi năm trước, lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ toàn dân tộc thành một khối thống nhất, tạo nên sức mạnh bảo vệ nền độc lập non trẻ. Hôm nay, tinh thần ấy tiếp tục được phát huy; khơi dậy lòng tự hào của mọi tầng lớp nhân dân, cùng chung khát vọng phát triển, cùng hành động vì lợi ích quốc gia, cùng chia sẻ trách nhiệm và cơ hội, cùng đưa Việt Nam tiến lên trên con đường phồn vinh, hạnh phúc.