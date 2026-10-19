Xã luận: Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Đan Mạch trong kỷ nguyên phát triển mới

Chuyến thăm nhằm khẳng định, đề cao vị thế, uy tín của đất nước, tiếp tục thúc đẩy đồng thuận trong xã hội đối với đường lối đối ngoại của Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đan Mạch nằm trên bán đảo Scandinavia thuộc khu vực Bắc Âu, giữ vị trí đặc biệt quan trọng: Nối Scandinavia với châu Âu đại lục, nối biển Baltic với Đại Tây Dương. Chính vị trí địa lý trọng yếu này đã giúp Đan Mạch có một nền văn hóa-chính trị-kinh tế-xã hội phát triển mạnh mẽ. Vương quốc xinh đẹp này không chỉ nổi tiếng với truyện cổ Andersen từng làm say đắm bao thế hệ trẻ em trên khắp thế giới mà còn là quốc gia phát triển cao, có thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất thế giới, hệ thống phúc lợi tiên tiến. Với hơn 7.000km bờ biển bao quanh, vận tải biển đã trở thành trụ cột quan trọng trong nền kinh tế Đan Mạch. Quốc gia Bắc Âu đi đầu về chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn, với các ngành kinh tế mũi nhọn bao gồm: Dược phẩm, công nghệ sinh học và khoa học sự sống; năng lượng tái tạo và công nghệ xanh; dịch vụ, tài chính, du lịch và kinh tế sáng tạo.

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Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cũng là nơi có phong trào nhân dân ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Năm 2026, hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026). Hơn nửa thế kỷ qua, hai bên đã cùng vun đắp một nền tảng hợp tác vững chắc với các khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh (tháng 11-2011); đối tác toàn diện (tháng 9-2013); đối tác chiến lược xanh (tháng 11-2023).

Hai bên duy trì hiệu quả trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai nhiều chương trình hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược. Đan Mạch đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng, nền kinh tế phát triển năng động nhất ở Đông Nam Á và là một trong những địa bàn đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp Đan Mạch tại khu vực. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng tích cực, đạt 720,96 triệu USD. Tính đến tháng 12-2025, Đan Mạch có 174 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 2,02 tỷ USD, đứng thứ 21/153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Các dự án tiêu biểu gồm: Nhà máy sản xuất đồ chơi của Tập đoàn Lego trị giá hơn 1 tỷ USD; Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu với tổng vốn đầu tư 1,7 tỷ USD; Dự án cảng quốc tế Cái Mép... Việt Nam có một dự án đầu tư sang Đan Mạch với tổng vốn đăng ký đạt gần 235.000USD.

Hai bên hợp tác chặt chẽ tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương như ASEAN-Liên minh châu Âu (EU), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM); ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế. Hợp tác công nghiệp giữa hai nước tập trung vào các lĩnh vực công nghệ xanh, sản xuất bền vững, tiết kiệm năng lượng và phát triển chuỗi giá trị carbon thấp. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp. Hợp tác năng lượng là lĩnh vực nổi bật và thực chất trong quan hệ hai nước, tập trung vào điện gió ngoài khơi, quy hoạch hệ thống điện, an ninh năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh. Đan Mạch cũng là một trong những nước châu Âu sớm cung cấp viện trợ phát triển (ODA) cho Việt Nam và thuộc nhóm các nước cung cấp nhiều vốn ODA không hoàn lại nhất.

Việt Nam đặc biệt coi trọng nền tảng của 55 năm quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo đột phá, nâng tầm quan hệ hai nước xứng với tầm mức chiến lược hợp tác trong kỷ nguyên phát triển mới, đưa hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu.