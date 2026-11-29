Đây là lần thứ hai một Thủ tướng Vanuatu thăm chính thức Việt Nam kể từ năm 2014. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (3-3-1982 / 3-3-2027).

Dù cách xa về địa lý nhưng Việt Nam và Vanuatu luôn dành cho nhau những tình cảm nồng ấm, hữu nghị. Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1982, trải qua hơn 4 thập kỷ, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Không chỉ duy trì trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc cấp cao, hai nước còn thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Sáng 24-1-2026, Thủ tướng Nước Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và đoàn đại biểu cấp cao Lãnh sự quán Vanuatu tại Việt Nam đã tới thăm xã giao Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT). Ảnh: khcn.ptit.edu.vn

Điểm đáng chú ý của quan hệ Việt Nam-Vanuatu là sự gắn kết giữa nhân dân, bắt nguồn từ cộng đồng người Việt tại Vanuatu, vốn đã có mặt từ thập niên 1920 và làm việc tại các đồn điền. Theo một số tư liệu, có thời kỳ người gốc Việt chiếm gần 10% dân số Vanuatu. Dù quy mô hiện tại đã thu nhỏ song số người gốc Việt vẫn còn sinh sống tại đây và đã hội nhập sâu vào xã hội sở tại, trở thành nhịp cầu hữu nghị, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Nền tảng tin cậy và sự hiểu biết đã mở ra những cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, trong đó có hợp tác kinh tế-thương mại. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vanuatu năm 2017 đạt 17,15 triệu USD. Về đầu tư, tính lũy kế đến ngày 30-9-2026, Vanuatu có 8 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,5 triệu USD, xếp thứ 102/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Hợp tác giáo dục-đào tạo được hai bên quan tâm thúc đẩy, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước. Tháng 1-2025, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Vanuatu Bergmans Iati thăm Việt Nam, ký kết bản ghi nhớ hợp tác với nhiều trường đại học của Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước cũng đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục tại Vanuatu (tháng 1-2025) và tại Hà Nội (tháng 2-2025). Hiện có khoảng 100 sinh viên Vanuatu đang học tập tại Việt Nam, trong các chuyên ngành: Y sinh, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, môi trường, hàng hải và thủy sản.

Tháng 1-2026, Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat đã có chuyến thăm cá nhân đến Việt Nam, gặp gỡ, động viên lưu học sinh Vanuatu tại các trường đại học ở TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Hà Nội, đồng thời tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Điều đó cho thấy lãnh đạo Vanuatu quan tâm thiết thực đến giáo dục, nguồn nhân lực trẻ và hợp tác phát triển với Việt Nam.

Trở lại Việt Nam lần này trong chuyến thăm chính thức đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Jotham Napat dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội để hai bên trao đổi về tầm nhìn phát triển quan hệ trong những năm tới, củng cố tin cậy chính trị và chuyển hóa tình cảm hữu nghị thành những chương trình hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và cùng có lợi.

Với bề dày quan hệ hữu nghị đã kéo dài hơn 40 năm cùng những thành tựu hợp tác đạt được thời gian qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Jotham Napat sẽ thành công tốt đẹp, mở ra những không gian hợp tác mới, đưa quan hệ song phương Việt Nam-Vanuatu ngày càng phát triển bền vững, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.