Xã luận: Làm sâu sắc hợp tác nghị viện Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác nghị viện, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, diễn ra khi Việt Nam đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Quốc hội khóa XVI bước vào nhiệm kỳ mới và Trung Quốc thực hiện năm đầu tiên Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, quản trị và hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: vneconomy.vn

Chuyến thăm tiếp nối mạch giao lưu cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước; tiếp tục cụ thể hóa những nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 4-2025 và chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4-2026. Qua đó, khẳng định Việt Nam nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; mong muốn làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, tương đối toàn diện. Tin cậy chính trị được củng cố thông qua trao đổi, tiếp xúc thường xuyên và các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng “3+3” về Ngoại giao, Quốc phòng, Công an. Hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào chiều sâu; phối hợp tại các diễn đàn đa phương ngày càng chặt chẽ.

Hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng có nhiều bước tiến. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới. Kết nối đường sắt đang bước vào giai đoạn triển khai thực chất; hợp tác xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới được đẩy nhanh.

Không gian hợp tác mở rộng sang khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và đào tạo nhân lực. Hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân diễn ra sôi động, góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương. Những kết quả ấy cho thấy các định hướng chiến lược đang từng bước được chuyển hóa thành lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trong tổng thể quan hệ đang trên đà phát triển tốt đẹp đó, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc giữ vai trò quan trọng. Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ký năm 2024 được triển khai thuận lợi; trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn, Nhóm nghị sĩ hữu nghị và cơ quan lập pháp địa phương được tăng cường. Chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế, cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác tại Hà Nội ngày 31-8-2025, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác nghị viện có trọng tâm và chiều sâu hơn.

Phiên họp lần thứ hai là dịp rà soát kết quả thực hiện những nội dung đã thống nhất, xác định trọng tâm hợp tác trong giai đoạn tới. Thông qua chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, hai cơ quan lập pháp góp phần tạo hành lang pháp lý, nhận diện và hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về chính sách, pháp luật trong triển khai các thỏa thuận, dự án hợp tác; thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, ngoại giao nghị viện ngày càng phát huy vai trò trong củng cố tin cậy chính trị, gắn kết định hướng cấp cao với quá trình thực hiện. Tăng cường giao lưu giữa đại biểu, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, cơ quan lập pháp địa phương và phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Với quyết tâm của lãnh đạo hai nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan lập pháp, chúng ta tin tưởng chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đạt kết quả thiết thực, tạo bước tiến mới trong hợp tác nghị viện, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển sâu sắc, hiệu quả, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước và lợi ích của nhân dân hai nước.