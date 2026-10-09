Xã luận: Không ngừng củng cố quan hệ láng giềng gần gũi Việt Nam - Campuchia

Hai nước chúng ta có quan hệ truyền thống, gắn bó, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng công sức và máu xương của nhiều thế hệ người Việt Nam và Campuchia. Trên nền tảng quan hệ lịch sử lâu đời và từ cuộc đấu tranh chống thực dân, việc Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24-6-1967 đánh dấu trang sử mới trong quan hệ song phương, tạo các điều kiện thuận lợi để nhân dân hai nước tiếp tục sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và cùng giành thắng lợi lịch sử vào mùa xuân năm 1975. Tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau càng được thể hiện rõ nét khi hai dân tộc kề vai sát cánh, chung tay lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo vào năm 1979, giúp hồi sinh đất nước chùa Tháp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời thủ đô Hà Nội sang thăm chính thức CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia.

Trong những năm qua, quan hệ truyền thống, hữu nghị, gắn bó, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng phát triển tích cực. Hai bên ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau vì phát triển, hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Theo đó, quan hệ chính trị tiếp tục được duy trì vững chắc, giữ vai trò nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ Việt Nam-Campuchia. Hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao trên các kênh và thảo luận thường xuyên dưới nhiều hình thức, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Hợp tác quốc phòng, an ninh khẳng định vai trò là trụ cột quan trọng, ngày càng đi vào hiệu quả và thực chất dựa trên nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia. Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác kinh tế, góp phần hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Hợp tác đầu tư, thương mại là điểm sáng trong quan hệ song phương với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 8,7 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, hai bên đẩy mạnh thông tin, truyền thông và giáo dục về truyền thống quan hệ Việt Nam-Campuchia tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu chính xác về lịch sử tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đồng thời, thúc đẩy nỗ lực chung để gìn giữ, tu bổ và tôn tạo các Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia, coi đây là những giá trị lịch sử vô giá, đóng góp vào giáo dục truyền thống, củng cố nền tảng xã hội và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lâu dài. Việt Nam và Campuchia cũng thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn rằng mối quan hệ Việt Nam-Campuchia chính là tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Dù thời cuộc có biến chuyển, sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước vì thịnh vượng, bình đẳng và chung sống hòa bình là chân lý vững bền. Chúc chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng thành công tốt đẹp, đóng góp vào sự phát triển nồng ấm của quan hệ Việt Nam-Campuchia theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.