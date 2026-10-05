Xã luận: Đưa quan hệ song phương Việt Nam - Panama lên một tầm cao mới

Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của nguyên thủ Panama trong vòng 14 năm qua là cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương. Càng đặc biệt hơn khi chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Panama vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Mặc dù cách xa nhau về địa lý, song Việt Nam và Panama đã xây dựng được mối quan hệ vững chắc và bền chặt, dựa trên các giá trị chung như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, yêu chuộng hòa bình, tự do, tiến bộ xã hội và công lý. Chính phủ và nhân dân hai nước từ lâu có tình cảm đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký Nghị định thư về trung lập hóa vĩnh viễn kênh đào Panama (năm 1979).

Những năm qua, quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển, thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, cũng như các cơ chế hợp tác song phương. Việt Nam và Panama đã ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao (tháng 10-2012), Hiệp định hợp tác về kinh tế và thương mại (tháng 4-2013), Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (tháng 8-2016), Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông (tháng 6-2019)...

Ảnh minh họa: vietnamplus.vn

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, Việt Nam và Panama duy trì đà hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là hợp tác kinh tế-thương mại. Panama luôn nằm trong nhóm 10 quốc gia mà Việt Nam có trao đổi thương mại lớn nhất tại khu vực Mỹ Latin. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Panama đạt 478,1 triệu USD, tăng 19,2% so với năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Panama 462,6 triệu USD và nhập khẩu 15,5 triệu USD. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm giày dép, điện thoại và linh kiện, máy tính và sản phẩm điện tử, dệt may, phương tiện vận tải và phụ tùng, thủy sản. Việt Nam nhập khẩu từ Panama gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản cùng một số mặt hàng nguyên liệu.

Tính đến hết tháng 5-2026, Panama có 14 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực tại Việt Nam với số vốn 52,4 triệu USD, đứng thứ 59/154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Ngoài ra, hai bên có tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, hàng không, ngân hàng, giáo dục-đào tạo, năng lượng xanh, tận dụng tối đa lợi thế từ kênh đào Panama để làm cầu nối đưa hàng hóa hai nước thâm nhập sâu hơn vào thị trường khu vực Mỹ Latin và châu Á-Thái Bình Dương, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang trải qua những biến động nhanh chóng, mang tính bước ngoặt, cả Việt Nam và Panama đều mong muốn thông qua vai trò “hai cửa ngõ kết nối” để xích lại gần nhau khi Việt Nam là cửa ngõ của Panama vào ASEAN và thị trường châu Á, còn Panama là cầu nối góp phần đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ Latin.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino sẽ tạo thêm động lực chính trị ở cấp cao nhất để chuyển hóa những tiềm năng và định hướng được hai bên thống nhất thành các chương trình, kế hoạch hành động với các dự án và kết quả cụ thể, không chỉ hướng tới đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư mà còn mở rộng sang những lĩnh vực tiềm năng như văn hóa-giáo dục, du lịch, logistics, ngân hàng, viễn thông, an ninh, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân... Những văn kiện hợp tác dự kiến được ký kết trong chuyến thăm sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và phát triển ổn định.

Với bề dày quan hệ hữu nghị truyền thống đã kéo dài hơn nửa thế kỷ cùng những thành tựu hợp tác đạt được thời gian qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Raúl Mulino sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, đưa quan hệ song phương Việt Nam-Panama lên một tầm cao mới.