Xã Long Tiên: Chăm lo sức khỏe Nhân dân

TẠO LẬP SỔ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ TRÊN 90%

Những ngày qua, xã bố trí 3 điểm khám sức khỏe cho Nhân dân tại Hội trường UBND xã (ấp Long Trung), Trạm Y tế Long Tiên (ấp Mỹ Hưng) và Điểm Y tế Mỹ Long (ấp Mỹ Long). Mỗi người được sắp xếp khám tại điểm gần nơi cư trú nhất, hạn chế người dân đi lại xa.

Khám sàng lọc miễn phí góp phần tầm soát bệnh nền của người dân.

Về đối tượng, địa phương ưu tiên những nhóm cần được quan tâm, gồm: Người có công, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và người mắc bệnh mạn tính.

Người dân được tư vấn sức khỏe, đo các chỉ số cơ bản, khám lâm sàng và xét nghiệm sinh hóa máu.

Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bệnh lý, cán bộ y tế tư vấn, hướng dẫn đến cơ sở y tế phù hợp để khám và điều trị kịp thời.

Song song đó, xã cũng chú trọng công tác phòng, chống dịch.

Xã đã ra quân Chiến dịch phòng, chống sốt xuất huyết 2 đợt tại 8 ấp và phát động thực hiện ở các ấp còn lại, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Để đợt khám diễn ra thuận lợi, cả hệ thống chính trị xã cùng vào cuộc. Trong đó, ngành Y tế giữ vai trò chuyên môn; còn chính quyền, lực lượng Công an, Quân sự bảo đảm an ninh trật tự; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động.

Ở cơ sở, Trưởng ấp chịu trách nhiệm rà soát danh sách đối tượng thuộc diện quản lý, phân công cán bộ ấp phụ trách từng nhóm đối tượng khám sức khỏe định kỳ theo địa bàn quản lý.

Trên cơ sở đó, các ấp thông báo, gửi giấy mời đến từng hộ dân và vận động người dân tham gia khám đúng thời gian, địa điểm theo kế hoạch. Khi đợt khám diễn ra, cán bộ ấp trực tiếp hỗ trợ điểm danh, hướng dẫn người dân thực hiện lần lượt các bước khám tại điểm khám.

Đoàn viên, thanh niên và Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân nhập liệu, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, tài khoản an sinh xã hội, kích hoạt định danh điện tử ngay tại điểm khám. Xã còn xây dựng lực lượng hỗ trợ là Công an, Quân sự sẵn sàng đưa rước người dân lớn tuổi, gặp khó khăn đi lại đến điểm khám...

Theo đồng chí Đồng Thị Mười, Phó Chủ tịch UBND xã Long Tiên, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện, nhất là trên các lĩnh vực y tế cơ sở, phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh ban đầu và các chương trình y tế quốc gia.

Để chủ trương đến được với dân, xã đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều kênh, từ Đài Truyền thanh, trang Đất và người Long Tiên đến nhóm Zalo cộng đồng của 17 ấp.

“Nhờ vậy, nhận thức của người dân được nâng lên, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân”, đồng chí Đồng Thị Mười cho biết.

Theo thống kê, đến hết tháng 10, tỷ lệ khám sàng lọc tại Trạm Y tế đạt 100%. Xã phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Bình Phú khám sức khỏe (có kinh phí) cho 7.815 người dân. Đặc biệt, toàn xã tạo lập Sổ sức khỏe điện tử cho 30.714 người, đạt trên 90%.

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỪ CƠ SỞ

Chủ trương khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí đã phát huy hiệu quả khi người dân đồng tình, ủng hộ. Ông Nguyễn Thanh Tâm (ấp Hưng Bình) chia sẻ: “Xã Long Tiên luôn bám sát và thực hiện rất tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Việc tổ chức các đợt khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, hộ nghèo và các đối tượng chính sách là việc làm rất thiết thực.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân nhập liệu, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, tài khoản an sinh xã hội, kích hoạt định danh điện tử ngay tại điểm khám.

Người dân tham gia rất đông đủ, quy trình tổ chức bài bản, khoa học từ khâu tiếp đón đến lấy mẫu xét nghiệm, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền đối với đời sống và sức khỏe của Nhân dân”.

Cùng với chăm sóc sức khỏe, xã Long Tiên đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện đúng, đủ chính sách cho hộ nghèo, người khuyết tật và gia đình khó khăn.

Địa phương tích cực vận động xây dựng nhà “Tình thương” (dự kiến bàn giao 10 căn trị giá trên 600 triệu đồng); đồng thời, chuẩn bị các nguồn lực thăm hỏi, hỗ trợ quà tết năm 2027, giúp người dân an tâm vươn lên trong cuộc sống.

ĐỒNG CHÍ ĐỒNG THỊ MƯỜI, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ LONG TIÊN

Với những người có hoàn cảnh khó khăn, chủ trương, chính sách trên càng mang ý nghĩa thiết thực. Ông Lê Văn Năm (ấp Hưng Hòa) chia sẻ: “Chính sách chăm sóc sức khỏe này rất quý và mang lại ý nghĩa to lớn, nhất là đối với những người hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi.

Tôi tuổi cao, có nhiều bệnh nền như: Cao huyết áp, bệnh tim mạch, thoái hóa cột sống. Nhờ có chương trình khám và tầm soát sức khỏe miễn phí ngay tại địa phương, chúng tôi biết được tình trạng sức khỏe của mình mà không phải mất chi phí đi lại, khám, chữa bệnh”.

Những phản hồi ấy là thước đo rõ nét nhất cho hiệu quả của chủ trương; đồng thời, cho thấy chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được đưa đến từng người dân, từng gia đình.

Người dân đến khám sàng lọc tại Trạm Y tế Long Tiên.

Thời gian tới, xã Long Tiên xác định tiếp tục tập trung công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Địa phương phấn đấu đến năm 2027, Trạm Y tế xã có từ 4 - 5 bác sĩ; đồng thời, tăng tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã, để người dân được chăm sóc ngay tại nơi mình sinh sống.

Từ khám sức khỏe định kỳ, lập Sổ sức khỏe điện tử, phòng, chống dịch bệnh đến chăm lo an sinh xã hội, xã Long Tiên cho thấy, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân.

Khi sức khỏe được theo dõi thường xuyên, bệnh tật được phát hiện sớm, người dân sẽ yên tâm hơn trong lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.