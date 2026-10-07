Xã Long Phước học tập, quán triệt nghị quyết về triển khai đường lối đối ngoại của Đảng

Đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, báo cáo viên Trung ương truyền đạt chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Lê Sơn

Tại hội nghị, đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, báo cáo viên Trung ương quán triệt chuyên đề “Tình hình thời sự quốc tế, trong nước thời gian gần đây và Nghị quyết số 06-NQ/TW”. Đồng chí Dương Minh Dũng tập trung thông tin những vấn đề nổi bật của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; đồng thời làm rõ các nội dung trọng tâm, yêu cầu đặt ra trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng sau Đại hội XIV. Thành công của Đại hội XIV của Đảng và việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW là cơ sở chính trị quan trọng để tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn xã Long Phước đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW gắn với kết quả Đại hội XIV của Đảng, tạo thống nhất về nhận thức và hành động; chủ động nắm tình hình, định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời về những vấn đề quốc tế, khu vực có liên quan đến lợi ích quốc gia - dân tộc, chủ quyền, quốc phòng, an ninh và biển, đảo.

Quang cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW tại xã Long Phước. Ảnh: Lê Sơn

Bên cạnh đó, cần gắn công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế với xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quảng bá hình ảnh thành phố Đồng Nai. Đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các lực lượng trên không gian mạng, lấy thông tin chính thống, tích cực để định hướng và lan tỏa.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Dương Minh Dũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy xã trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nội dung tập trung vào yêu cầu bám sát cơ sở, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường hiệu lực quản lý, gần dân, sát với dân và kịp thời giải quyết những vấn đề từ thực tiễn địa phương.

Cán bộ, đảng viên xã Long Phước tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Sơn

Qua hội nghị, cán bộ, đảng viên xã Long Phước được cập nhật thêm thông tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết; góp phần đưa đường lối đối ngoại của Đảng vào thực tiễn, củng cố đồng thuận xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Dương Thúc Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Phước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Sơn

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dương Thúc Minh trân trọng cảm ơn đồng chí Dương Minh Dũng đã trực tiếp truyền đạt, quán triệt những nội dung quan trọng, cốt lõi, có tính chiến lược về đường lối đối ngoại của Đảng; đồng thời chia sẻ, cung cấp nhiều thông tin mới, sâu sắc về tình hình thế giới, khu vực, trong nước; những vấn đề đặt ra đối với thành phố Đồng Nai nói chung và xã Long Phước nói riêng trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, đơn vị trên địa bàn xã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Việc triển khai phải bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và điều kiện thực tiễn của xã.