Xã Long Phụng đẩy mạnh chuyển đổi số, hơn 91% hồ sơ được nộp trực tuyến

Theo UBND xã Long Phụng, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 1/7/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 9.971 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 9.094 hồ sơ trực tuyến, chiếm 91,2%. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 9.805, đạt 98,34%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,81%.

Ông Ngô Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi).

Đáng chú ý, 100% trong tổng số 438 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, 313 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 125 thủ tục trực tuyến một phần.

Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 99,91%, số hóa kết quả giải quyết đạt 99,7%; tỷ lệ hồ sơ phát sinh thanh toán trực tuyến đạt 96,91%.

Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số đang từng bước đi vào hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết công việc tại địa phương. Hiện 100% cán bộ, công chức xã được trang bị máy tính kết nối internet, sử dụng phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số và các hệ thống thông tin dùng chung.

Việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNeID và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành góp phần giảm giấy tờ, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Để đưa các tiện ích số đến gần người dân, xã Long Phụng đã kiện toàn 9 tổ công nghệ số cộng đồng với 74 thành viên. Các tổ này trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, sổ sức khỏe điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo báo cáo, lực lượng này đã hỗ trợ 8.202 lượt người nộp hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn 6.752 lượt người sử dụng sổ sức khỏe điện tử và hỗ trợ 1.890 người đăng ký, kích hoạt chữ ký số công cộng.

Ông Ngô Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Phụng (tỉnh Quảng Ngãi).

Chất lượng phục vụ hành chính công cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong kỳ báo cáo, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 1.995 phiếu đánh giá mức độ hài lòng; trong đó, 98,8% phiếu đánh giá rất hài lòng, 1,2% hài lòng và không có phiếu không hài lòng.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số tại Long Phụng vẫn còn những điểm nghẽn. Địa bàn quản lý rộng hơn sau sáp nhập khiến khối lượng công việc tăng, trong khi một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, chưa thành thạo các nền tảng số.

Một số hệ thống phần mềm dùng chung chưa ổn định, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu còn hạn chế; hạ tầng công nghệ thông tin và nhân lực chuyên trách chuyển đổi số cũng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Thời gian tới, UBND xã Long Phụng xác định tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức, đồng thời phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng.

Địa phương cũng kiến nghị cấp trên hỗ trợ nguồn lực, hoàn thiện các nền tảng số dùng chung và có cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho lực lượng công nghệ số ở thôn.