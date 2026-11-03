Xã Long Hải trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng này, Đảng bộ xã Long Hải có 3 đồng chí: Võ Ngọc Trợ, Chi bộ ấp Phước Hưng; Trần Quang Long, Chi bộ ấp Hải Tân và Trần Khắc Hải, Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã cũng trân trọng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đến 2 đồng chí Lê Văn Minh, Chi bộ ấp Lò Vôi và đồng chí Phạm Thị Xuân, Chi bộ ấp Hải Điền; cùng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đến đồng chí Phạm Tri Phương, Chi bộ ấp Hải Lộc.

Ngoài ra, 2 đồng chí Đỗ Hữu Đó, Chi bộ Doanh nghiệp Long Hải và Nguyễn Sơn Tùng, Chi bộ ấp Hải An nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải trân trọng quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên ở từng vị trí công tác; đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của thành phố và địa phương. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu gương, tham gia xây dựng Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.