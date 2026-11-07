Xã Long Định: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Hưng

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Định; Phan Văn Công Luật, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; cùng đại diện lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã, lãnh đạo ấp và đông đảo người dân.

Quang cảnh đại biểu tham dự tại Ngày hội.

Tại Ngày hội, các đại biểu ôn lại lịch sử Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; nghe báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 trên địa bàn ấp. Đồng thời, đại diện UBND xã thông tin tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026 trên địa bàn xã.

Trong năm qua, Ngày hội là dịp để khu dân cư đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, cuộc vận động, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân. Đại biểu tham dự và người dân cũng trao đổi, đóng góp ý kiến về những mặt hạn chế và phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Lãnh đạo xã trao Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Định biểu dương, khen thưởng tập thể và các cá nhân tiêu biểu có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngày hội cũng phát động hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân”; trao quà của nhà hảo tâm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo xã trao quà của nhà hảo tâm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua Ngày hội, khu dân cư ấp Hưng tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố sự gắn bó, đồng thuận trong cộng đồng, góp phần thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Ngày hội.