Xã Long Định giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới

Các đại biểu làm việc tại hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 1.395 tỷ đồng, khoảng 75% kế hoạch năm; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2026 ước đạt 9,4%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80,6 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 24,817 tỷ đồng, bằng 81,49% dự toán.

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Xã đang triển khai 9 công trình đầu tư công với tổng vốn 9,603 tỷ đồng; đồng thời, đẩy nhanh các công trình giao thông, thủy lợi và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Phong trào “Bình dân học vụ số” thành lập 25 Tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn hơn 2.000 lượt người dân.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; xã giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,6%, tỷ lệ hộ sử dụng điện và nước hợp vệ sinh đạt 100%.

Sau sắp xếp, xã giảm từ 25 xuống còn 18 ấp. Đảng bộ hiện có 29 tổ chức đảng với 1.059 đảng viên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.