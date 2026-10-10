Xã Long Điền khánh thành 2 cầu giao thông nông thôn

Quang cảnh lễ khánh thành cầu Pháp Kiến, ấp Thạnh 1, xã Long Điền.

Cầu Pháp Kiến dài 18 m, rộng 3 m, tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng, do gia đình Pháp Kiến, phật tử Tịnh xá Ngọc Thanh (tỉnh Tây Ninh) tài trợ. Cầu Thạnh An dài 23 m, rộng 2 m, kinh phí xây dựng 115 triệu đồng, do gia đình ông Nguyễn Minh Phương (Australia) hỗ trợ.

Chính quyền địa phương, người dân và nhà tài trợ tham dự lễ khánh thành cầu Pháp Kiến.

Việc đưa 2 cây cầu vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân, tạo thuận lợi cho giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bí thư Đảng uỷ xã Long Điền Nguyễn Nam Quân (thứ năm từ phải sang) cùng đại diện chính quyền địa phương và nhà tài trợ cắt băng khánh thành cầu Thạnh An.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Nam Quân, Bí thư Đảng uỷ xã Long Điền, trao Bằng khen của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau ghi nhận, tri ân ông Trịnh Minh Tuấn, người đã kết nối các đơn vị tài trợ xây dựng hàng chục cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Nam Quân, Bí thư Đảng uỷ xã Long Điền, trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho ông Trịnh Minh Tuấn.

Các công trình được xây dựng từ nguồn xã hội hoá góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là tại những khu vực còn khó khăn; đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Cán bộ và người dân phấn khởi khi địa phương có thêm cầu giao thông mới.