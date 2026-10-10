Xã Long Điền khánh thành 2 cầu giao thông nông thôn
Ngày 10/10, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Điền phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành 2 công trình cầu giao thông nông thôn, gồm cầu Pháp Kiến tại ấp Thạnh 1 và cầu Thạnh An tại ấp Đầu Lá.
Cầu Pháp Kiến dài 18 m, rộng 3 m, tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng, do gia đình Pháp Kiến, phật tử Tịnh xá Ngọc Thanh (tỉnh Tây Ninh) tài trợ. Cầu Thạnh An dài 23 m, rộng 2 m, kinh phí xây dựng 115 triệu đồng, do gia đình ông Nguyễn Minh Phương (Australia) hỗ trợ.
Việc đưa 2 cây cầu vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân, tạo thuận lợi cho giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Dịp này, đồng chí Nguyễn Nam Quân, Bí thư Đảng uỷ xã Long Điền, trao Bằng khen của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau ghi nhận, tri ân ông Trịnh Minh Tuấn, người đã kết nối các đơn vị tài trợ xây dựng hàng chục cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã.
Các công trình được xây dựng từ nguồn xã hội hoá góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là tại những khu vực còn khó khăn; đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/xa-long-dien-khanh-thanh-2-cau-giao-thong-nong-thon-a133151.html