Xã Long Điền hoàn thành Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Dự diễn tập ngày thứ hai có Đại tá Nguyễn Minh Quí, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức diễn tập tỉnh.

Quang cảnh diễn tập tại Khu căn cứ chiến đấu giả định.

Trong ngày thứ hai, khung diễn tập được bố trí tại Khu căn cứ chiến đấu giả định, ấp Tân Long, xã Hoà Bình. Các lực lượng triển khai diễn tập 2 giai đoạn, gồm: tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Vận hành cơ chế giai đoạn 2 của cuộc Diễn tập chiến đấu phòng thủ.

Cuộc diễn tập hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Quá trình diễn tập, cơ chế vận hành ở các giai đoạn được thực hiện đúng nguyên tắc; các tình huống được xử lý sát thực tế, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng.

Phần thực binh diễn ra nghiêm túc, đúng yêu cầu, phát huy năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Đại biểu theo dõi nội dung diễn tập tại Khu căn cứ chiến đấu giả định.

Thành công của diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền; khả năng tham mưu, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và củng cố trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc./.