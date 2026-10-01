Xã Long Điền diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Long Điền tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức diễn tập tỉnh; Đại tá Nguyễn Minh Quí, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức diễn tập tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Đảng uỷ, UBND và Ban tổ chức diễn tập

xã Long Điền.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, nhấn mạnh, cuộc diễn tập có ý nghĩa thực tiễn, góp phần cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng, Nhà nước về xây dựng khu vực phòng thủ.

Đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu, sau diễn tập, Ban tổ chức cần tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án chiến đấu theo quy định, làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống thực tế xảy ra.

Đại biểu dự lễ khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Long Điền năm 2026.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Long Điền năm 2026 gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu phòng thủ.

Trong ngày đầu, Ban tổ chức triển khai khung tập và diễn tập vận hành các cuộc họp của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự; thực hành chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến.

Diễn tập vận hành cơ chế tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Long Điền.

Cùng với các nội dung trên, các lực lượng tổ chức thực binh phòng thủ dân sự với tình huống phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc diễn tập, nhằm nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống của các lực lượng khi có thiên tai xảy ra.

Các lực lượng thực hành diễn tập phòng thủ dân sự với tình huống phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.