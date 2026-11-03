Xã Long Bình: Trao Huy hiệu Đảng cho 4 đảng viên

Đồng chí Võ Ngọc Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc tặng Huy hiệu Đảng cho 4 đảng viên.

Theo đó, đồng chí Trần Anh Thông (Chi bộ ấp Thuận Trị) nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Thông (Chi bộ ấp Xóm Thủ) nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Văn Hiếu (Chi bộ ấp Thuận Trị) nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Khoa (Chi bộ ấp Xóm Thủ) nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Ngọc Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, mong muốn các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị và bề dày kinh nghiệm, mãi là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.