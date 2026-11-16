Xã Long Bình: Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Đồng chí Võ Ngọc Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, trao Giấy khen của UBND xã cho cá nhân đạt thành tích ở ấp Thạnh Lợi.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại chặng đường lịch sử 96 năm vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; đồng thời, nghe báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Năm 2026, mặc dù còn đối mặt không ít khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, Nhân dân 12 ấp của xã Long Bình chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu quan trọng. Diện mạo nông thôn xã ngày càng khởi sắc rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Các phong trào gìn giữ vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp nhau giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được người dân tích cực hưởng ứng.

Các đại biểu và người dân tham dự Ngày hội thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, phân tích những mặt làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ấp, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2026, UBND xã Long Bình khen thưởng cho 12 tập thể và 36 cá nhân tiêu biểu; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng 38 Giấy khen biểu dương các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, nhiệt tình trong công tác mặt trận và các phong trào tại khu dân cư.

Dịp này, Ban Công tác Mặt trận 12 khu dân cư chủ động vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp trao tặng hàng trăm phần quà thiết thực đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.