Xã Long Bình: Tăng tốc, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cùng với hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; giữ vững quốc phòng - an ninh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh (xã Long Bình) giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến trung tuần tháng 9 đạt hơn 15,7 tỷ đồng, đạt 80,92% dự toán. Công tác đầu tư công được đẩy mạnh với tỷ lệ giải ngân đạt trên 87% kế hoạch vốn năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; các mô hình sản xuất hiệu quả như: Đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích tại các ấp.

Địa phương cũng chú trọng công tác kêu gọi đầu tư, phối hợp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm như: Cụm công nghiệp Long Bình, Khu Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất cặp ĐT 864.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 72 triệu đồng/người. Các chính sách chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính gắn với hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt hiệu quả cao, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%.

Bên cạnh phát triển kinh tế, xã Long Bình luôn quan tâm chú trọng công tác an sinh xã hội.

Đặc biệt, quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định. Xã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các mô hình phòng, chống tội phạm và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. Trong 9 tháng, toàn xã kết nạp được 21 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra (đạt 105%), đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát và củng cố hệ thống chính trị cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính…

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH, VƯỢT CÁC CHỈ TIÊU

Bên cạnh những kết quả phấn khởi, Đảng ủy, UBND xã Long Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế do tác động của biến đổi khí hậu, thị trường tiêu thụ nông sản và tệ nạn xã hội đôi lúc còn tiềm ẩn.

Phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, bước sang quý IV năm 2026, Đảng bộ, chính quyền xã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết năm.

Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công (Trong ảnh: Thi công tuyến đường Tây kênh Tiếp Nước ấp Ninh Quới).

Đồng chí Huỳnh Thị Kim Huệ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã cho biết, UBND xã sẽ tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp trên và địa phương; khẩn trương tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc phát sinh để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, phấn đấu hoàn thành và vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.

Theo đó, tiếp tục tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; nhân rộng mô hình liên kết tiêu thụ, lúa chất lượng cao (Đề án 1 triệu ha lúa gắn với tăng trưởng xanh); nâng chất các sản phẩm OCOP hiện có, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm mới từ củ cải chìa; triển khai mô hình thí điểm “Cà phê củ cải” để kết nối thị trường; thúc đẩy mô hình “Chợ và tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt”, hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) và hộ kinh doanh tiếp cận các sàn thương mại điện tử.

Xã đẩy nhanh thực hiện tiêu chí xây dựng chợ an toàn thực phẩm; điều chỉnh quy hoạch, mời gọi đầu tư các dự án trọng điểm; tập trung đôn đốc thi công và quyết tâm giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công 3 tháng còn lại năm 2026.

Địa phương cũng thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”; chủ động kiểm tra hệ thống đê bao, công trình thủy lợi, củng cố lực lượng xung kích sẵn sàng ứng phó biến đổi khí hậu, mưa bão...

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã linh hoạt xử lý công việc, đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn trên 99%.

Cùng với đó, xã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chi trả chế độ bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí theo đúng quy định; nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở, phòng chống hiệu quả các dịch bệnh mùa mưa; tiếp tục đề xuất nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; thúc đẩy Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng quê hương Long Bình ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Xã Long Bình tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng sản xuất góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Mới đây, phát biểu tại Hội nghị lần thứ sáu, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2026, đồng chí Võ Ngọc Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Bình đã chỉ đạo tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc cụ thể; đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quốc phòng - an ninh; tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống Nhân dân.