Mở đầu chuỗi hoạt động là Hội thao diễn ra vào ngày 8-11 tại ấp Xóm Thủ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã tổ chức. Hội thao quy tụ 8 đội tranh tài ở 4 nội dung: Bóng chuyền, kéo co, nhảy bao bố tiếp sức và chuyền chanh. Hội thao thu hút đông đảo vận động viên thi đấu và sự cổ vũ nhiệt tình từ người dân địa phương.

Hội thao thu hút đông đảo vận động viên tham gia tạo không khí thi đua sôi nổi.

Tiếp đến, ngày 15-11, đồng loạt 12 khu dân cư trên địa bàn xã Long Bình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Tại Ngày hội, người dân và đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nhìn lại kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026. Dịp này, Ban Công tác Mặt trận 12 khu dân cư vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp trao tặng hàng trăm phần quà thiết thực cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo xã Long Bình trao Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác mặt trận và phong trào ở khu dân cư.

UBND xã khen thưởng 12 tập thể và 36 cá nhân tiêu biểu; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao tặng 38 Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác mặt trận và phong trào ở khu dân cư, đồng thời công bố danh sách công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2026.

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động, tối 19-11, Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã tổ chức “Liên hoan Tiếng hát khu dân cư xã Long Bình năm 2026”.

Trao giải cho các đội thi tại liên hoan.

11 đội văn nghệ quần chúng đến từ 11 khu dân cư mang đến 22 tiết mục song ca, tốp ca kết hợp múa minh họa được dàn dựng công phu. Các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống đại đoàn kết và những đổi thay trong xây dựng nông thôn mới ở Long Bình, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Kết thúc liên hoan, giải Nhất thuộc về đội ấp Xóm Thủ, giải Nhì thuộc về đội ấp Hòa Thạnh, giải Ba thuộc về đội ấp Thới Hòa và 8 giải Khuyến khích được trao cho các đội còn lại.

Chuỗi hoạt động thiết thực, gần gũi không chỉ mang đến niềm vui, sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, mà còn tiếp thêm động lực để cán bộ và Nhân dân xã Long Bình tiếp tục chung sức xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.