Đồng chí Võ Ngọc Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại buổi lễ.

Công trình được triển khai thực hiện từ ngày 5-9-2026 đến ngày 19-10-2026 trên đoạn tuyến Huyện lộ 11 có chiều dài khoảng 2.100 mét; quy mô 63 trụ đèn chiếu sáng đạt chuẩn kỹ thuật, kết hợp đồng bộ trụ treo cờ Tổ quốc. Tổng kinh phí thực hiện 980 triệu đồng từ nguồn ngân sách xã.

Đồng chí Võ Ngọc Tân và đồng chí Huỳnh Thanh Triều, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Bình thực hiện nghi thức mở biển tên công trình.

Công trình đưa vào sử dụng phục vụ trực tiếp cho nhu cầu đi lại, giao thương an toàn của khoảng 200 hộ dân trong khu vực, góp phần giữ vững an ninh trật tự và chỉnh trang diện mạo nông thôn.

Lãnh đạo và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Bình Võ Ngọc Tân biểu dương tinh thần trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể và sự đồng thuận của bà con Nhân dân. Đồng thời đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền người dân nêu cao ý thức tự quản, chung tay giữ gìn hệ thống đèn đường, treo cờ Tổ quốc trang nghiêm trong các dịp lễ, tết; duy trì thói quen phân loại rác tại nguồn và hạn chế rác thải nhựa để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài.

Đồng chí Võ Ngọc Tân và đồng chí Châu Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã trao tặng thùng rác cho hộ dân.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 120 thùng rác cho các hộ dân ấp Ninh Quới. Sau nghi thức cắt băng khánh thành và thắp sáng tuyến đường, nhiều bà con tham gia gian hàng “Đổi rác thải nhựa lấy túi đi chợ”, đổi được 50 giỏ xách, góp phần hình thành nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nhiều người dân tham gia đổi rác thải nhựa lấy túi đi chợ.