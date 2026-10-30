Xã Long Bình: Phát động Tháng cao điểm Quỹ 'Vì người nghèo', ra mắt các mô hình an sinh xã hội

Các đại biểu ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tại lễ phát động.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Ngọc Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đỗ Thị Kiều Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Huỳnh Thị Kim Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Huỳnh Thanh Triều, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đơn vị, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Ký kết bàn giao và tiếp nhận hỗ trợ hộ nghèo giữa các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Võ Ngọc Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Bình nhấn mạnh: Hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và cả hệ thống chính trị đối với công tác an sinh xã hội. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho quyết tâm của xã Long Bình trong việc đưa chuyển đổi số đi vào đời sống thực tiễn, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Võ Ngọc Tân và đồng chí Huỳnh Thị Kim Huệ trao bảng tượng trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho đại diện 7 hộ tại lễ phát động.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ rõ, phát triển kinh tế phải luôn đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Mục tiêu cuối cùng của sự phát triển là người dân được hưởng lợi, nhất là những hộ còn khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

"Vì vậy, công tác chăm lo người nghèo không thể chỉ là nhiệm vụ riêng của Mặt trận, mà phải trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong Tháng cao điểm Quỹ “Vì người nghèo”, chúng ta phải đưa công tác vận động thực chất hơn, đúng đối tượng hơn, công khai hơn và hiệu quả hơn. Vận động không phải để có thật nhiều con số trên báo cáo, mà quan trọng nhất là mỗi nguồn lực huy động được phải đến đúng người cần giúp, tạo ra sự thay đổi cụ thể trong cuộc sống của người dân," - đồng chí Võ Ngọc Tân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu sau lễ ra mắt, các mô hình an sinh xã hội phải được tổ chức triển khai thực chất, tránh tình trạng “ra mắt rầm rộ nhưng hoạt động cầm chừng”. Mỗi mô hình phải xác định rõ đối tượng hỗ trợ, người chịu trách nhiệm theo dõi, nguồn lực thực hiện, hình thức hỗ trợ và thời gian cụ thể; đặc biệt phải chuyển mạnh từ tư duy “hỗ trợ một lần” sang “hỗ trợ có tính bền vững” thông qua việc tạo sinh kế, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề để người dân tự vươn lên thoát nghèo.

Bí thư Đảng ủy Võ Ngọc Tân đặc biệt lưu ý mô hình “Mặt trận số 24/7”, không chỉ là việc ứng dụng thêm công cụ công nghệ, mà phải là phương thức mới để Mặt trận gần dân hơn, nắm dân nhanh hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đồng chí yêu cầu, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận hành mô hình theo hướng dễ sử dụng, phản hồi nhanh, có trách nhiệm đến cùng; không để xảy ra tình trạng người dân phản ánh trên môi trường số nhưng không biết ai tiếp nhận, bao giờ xử lý và kết quả ra sao. Đồng thời, công tác chuyển đổi số phải bảo đảm tính bao trùm, quan tâm hỗ trợ người lớn tuổi và những người chưa quen sử dụng công nghệ, không để khoảng cách số trở thành khoảng cách xã hội mới.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Vận động Quỹ “Vì người nghèo” công khai, minh bạch; rà soát kỹ lưỡng các hộ nghèo, cận nghèo để hỗ trợ đúng trọng tâm, tránh dàn trải; nâng chất các mô hình sinh kế bền vững; vận hành hiệu quả kênh “Mặt trận số 24/7” với phương châm “nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin”; và phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác chuyển đổi số và an sinh xã hội.

Đồng thời Bí thư Đảng ủy xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, cùng chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thanh Triều, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thông qua Kế hoạch phát động Tháng cao điểm Quỹ “Vì người nghèo”, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục đồng hành, chung tay đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu chăm lo cho người nghèo, Ban Tổ chức đã tiến hành ký kết bàn giao và tiếp nhận hỗ trợ hộ nghèo giữa các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng: Hội Nông dân nhận hỗ trợ 12 hộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ nhận 16 hộ, Đoàn Thanh niên nhận 1 hộ, Hội Chữ thập đỏ nhận 9 hộ, Hội Người cao tuổi nhận 15 hộ và Ban lãnh đạo ấp Lợi An nhận 1 hộ.

Chương trình cũng trao bảng tượng trưng hỗ trợ mô hình sinh kế tổng trị giá 200 triệu đồng cho các hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Nhiều mô hình ý nghĩa khác cũng ra mắt và tiếp nhận tài trợ tại sự kiện như: Mô hình hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó của Chùa Bình Linh; mô hình “Nuôi heo đất giúp hộ nghèo” của Thánh Thất Long Bình; hoạt động trao tặng bình oxy miễn phí cho bệnh nhân nghèo; mô hình “Bếp ăn từ thiện - Chung tay vì cộng đồng” của Chùa An Tân; và ra mắt mô hình “Mặt trận số 24/7 tại 12 ấp trên địa bàn xã.