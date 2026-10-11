Xã Long Bình: Đẩy mạnh tích hợp tiện ích số và chăm sóc sức khỏe Nhân dân

QUYẾT LIỆT ĐƯA TIỆN ÍCH SỐ ĐẾN VỚI NHÂN DÂN

Xác định công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy và UBND xã Long Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời nhiều chủ trương, giải pháp. Đảng ủy xã đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo sát sao như: Công văn số 441-CV/ĐU ngày 3-7-2026; Công văn số 509-CV-ĐU ngày 14-8-2026; Công văn số 587-CV/ĐU ngày 23-9-2026 về tăng cường lãnh đạo khám sức khỏe, đẩy nhanh tạo lập Sổ sức khỏe điện tử và tích hợp giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID.

Đặc biệt, Thông báo số 99-TB/ĐU ngày 30-9-2026 đã phân công chi tiết các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và cán bộ, công chức trực tiếp hỗ trợ từng ấp.

Cán bộ Trạm Y tế xã Long Bình khám sức khỏe định kỳ cho người dân ấp Khương Ninh.

Cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Long Bình đã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn, nổi bật là Kế hoạch 147/KH-UBND về đợt thi đua cao điểm và Kế hoạch 174/KH-UBND thực hiện chiến dịch “20 ngày, đêm” tập trung tạo lập Sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội. UBND xã cũng quyết định thành lập Tổ nhập liệu dữ liệu khám sức khỏe và thành lập 12 Tổ hỗ trợ tại 12 ấp với sự tham gia của lực lượng công an, y tế, giáo viên và cán bộ đoàn thể.

Nhờ sự tập trung quyết liệt, tính đến ngày 25-9-2026, xã Long Bình đã hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 24.193 người dân, đạt 100%, bao gồm người lao động tại các công ty và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND xã cùng các đơn vị sự nghiệp.

Trạm Y tế xã đã quản lý, phân loại và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định cho các nhóm đối tượng: 1.344 trẻ em dưới 6 tuổi không đi học, 576 trẻ mầm non, 4.090 người từ 6-18 tuổi, 13.107 người từ 18 đến dưới 60 tuổi và 4.706 người từ 60 tuổi trở lên. Đồng thời, 100% số hồ sơ đã khám (24.193 hồ sơ) được cập nhật thành công lên Cổng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế.

Ông Trần Hữu Nghị (ngụ ấp Ninh Quới, xã Long Bình) phấn khởi nói: “Tôi thấy chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm sóc sức khỏe toàn dân rất thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp cho Nhân dân. Suốt quá trình khám và tầm soát bệnh, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế phục vụ rất tận tình, chu đáo, tư vấn rõ ràng. Tôi rất đồng tình, ủng hộ và mong rằng những chủ trương, chính sách ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được duy trì, tăng cường hơn nữa trong thời gian tới”.

Cùng với công tác y tế, kết quả triển khai ứng dụng VNeID đạt được những con số ấn tượng. Tính đến ngày 10-10-2026, địa bàn xã đã có 26.666 công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên tổng số 28.676 nhân khẩu từ 6 tuổi trở lên, đạt 68,99%. Về tích hợp giấy tờ, xã đã có 19.784 công dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) vào VNeID; và có 7.575 công dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội (đạt 33%).

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ xã Long Bình.

Đồng chí Huỳnh Thị Kim Huệ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Long Bình cho biết: Thời gian qua, UBND xã Long Bình luôn xác định việc tích hợp thẻ BHYT để tạo lập Sổ sức khỏe điện tử và tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID là giải pháp quan trọng nhằm mang lại tiện ích thiết thực nhất cho bà con. Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp ban, ngành, đoàn thể và hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân hiểu rõ lợi ích khi giải quyết thủ tục hành chính, khám chữa bệnh cũng như thụ hưởng chính sách an sinh.

"Xã có sự phối hợp đồng bộ giữa Công an, các đoàn thể và Tổ công nghệ số cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn Nhân dân kích hoạt định danh điện tử, tích hợp giấy tờ. Nhờ đó, bà con từng bước quen thuộc và chủ động sử dụng các tiện ích số, không chỉ giúp quản lý thông tin minh bạch, tra cứu BHYT thuận tiện mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của chính quyền địa phương”, đồng chí Huỳnh Thị Kim Huệ cho biết thêm.

QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU

Bên cạnh những kết quả tích cực, thực tế triển khai công tác khám sức khỏe và tích hợp dữ liệu tại xã Long Bình vẫn còn một số khó khăn như: Khoảng thời gian yêu cầu hoàn thành chỉ tiêu khám sàng lọc đạt trên 50% khá ngắn; nhiều người dân, công nhân, học sinh đi làm ăn, đi học xa địa phương hoặc không có phương thức liên hệ gây khó khăn cho việc quản lý, mời khám. Trong khâu nhập liệu, phần mềm của Bộ Y tế có thời điểm thay đổi liên tục, thao tác đẩy dữ liệu bị lỗi khiến tổ nhập liệu phải thực hiện nhập thủ công từng trường hợp...

Ngoài ra, địa bàn rộng, nhiều người cao tuổi không sử dụng điện thoại thông minh, không có tài khoản ngân hàng hoặc người dân làm nghề nông không nhớ số tài khoản làm chậm tiến độ tích hợp tài khoản an sinh xã hội...

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức xã Long Bình.

Để khắc phục những hạn chế này và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu 100% công dân có tài khoản định danh điện tử trước tháng 2-2027, UBND xã Long Bình đã và đang triển khai nhiều giải pháp căn cơ. Lực lượng Công an xã tiếp tục tập trung làm sạch dữ liệu dân cư theo phương châm “Đúng, đủ, sạch, sống”, rà soát xóa đăng ký thường trú các trường hợp đã chết hoặc bỏ đi khỏi địa phương.

Xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của Sổ sức khỏe điện tử và tài khoản an sinh xã hội; tăng cường các đội hình hướng dẫn, đặc biệt là ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật. Nhằm động viên lực lượng tuyến đầu, xã sẽ phát động các đợt thi đua khen thưởng đột xuất, kèm theo chính sách hỗ trợ kinh phí thiết thực cho lực lượng tham gia tại các ấp và Tổ công nghệ số cộng đồng.

Lực lượng học sinh khối 12 hỗ trợ cài đặt tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng VNeID cho người dân xã Long Bình.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng các tiện ích số, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số và cải cách hành chính tại địa phương.

Đồng thời, UBND xã Long Bình kiến nghị các cơ quan cấp trên sớm nghiên cứu ban hành lộ trình tích hợp giấy tờ đồng bộ, thống nhất; nâng cấp phần mềm khám sức khỏe có chức năng tổng hợp theo địa bàn; chỉ đạo Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06) xử lý lỗi đồng bộ dữ liệu và đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội nhanh chóng điều chỉnh thông tin sai lệch trên thẻ BHYT khi địa phương kiến nghị, tạo thuận lợi nhất cho Nhân dân khi tham gia chuyển đổi số.