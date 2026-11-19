Tại buổi lễ, đại diện UBND xã Lộc Bình đã công bố Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 của Chủ tịch UBND xã về việc thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng về PCCC và CNCH trực thuộc Trung tâm Học tập cộng đồng xã Lộc Bình; các thành viên Ban Điều hành Trung tâm ra mắt.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Lộc Bình trao quyết định và tặng hoa các thành viên Ban Điều hành Trung tâm

Theo đó, trung tâm có các chức năng, nhiệm vụ: tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng PCCC, kỹ năng thoát nạn, CNCH, sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống đuối nước cho học sinh, sinh viên, người dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn; phối hợp với lực lượng công an, cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành về PCCC và CNCH.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Trung tâm Học tập cộng đồng về PCCC và CNCH trực thuộc Trung tâm Học tập cộng đồng xã Lộc Bình

Đồng thời tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề, hội thi, diễn tập và các hoạt động khác liên quan đến công tác PCCC và CNCH phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Lộc Bình trao Giấy chứng nhận điển hình tiên tiến trong công tác PCCC và CNCH năm 2026 cho các đơn vị

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận của Công an tỉnh cho 2 đơn vị điển hình tiên tiến trong công tác PCCC và CNCH năm 2026 gồm: Trường Tiểu học Đồng Bục, Trường Tiểu học Minh Khai, xã Lộc Bình.

Các đại biểu và học sinh trải nghiệm thực hành kỹ năng chữa cháy tại chương trình

Các em học sinh trải nghiệm thực hành kỹ năng cứu nạn, cứu hộ tại chương trình

Ngay sau buổi lễ, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực III, Công an xã Lộc Bình đã phối hợp tổ chức chương trình trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và CNCH cho cán bộ, Nhân dân và học sinh trên địa bàn xã Lộc Bình.